Ljubav prema mržnji

Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuje majka, bilo partizanska, bilo četnička, bilo ustaška. Bilo kakve majke nije normalno da se psuju.

Nije normalno da se nekome prijeti vješalima, klanjem i sličnim razbibrigama i da na to niko ne reaguje. Čak i vi koji to čitate i slušate pa vam je smiješno, dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi.

Inače, najjača sorta su mi ovi fakultetski obrazovani krkani, intelektualci koji bace neko malo huškanje na fejsu, pa onda sladostrasno uživaju kada im ko zna kakvi sladostrasnici odobravaju, nabijajući na kolac i strijeljajući vrijeđaju zamišljene neprijatelje....

Jesu vas to možda učile vaše unuke sa kojima se ujutro slikate u parku i tu sliku stavite na fejsbuk... Pa se onda bacite na sadističko masakriranje drugih.

***

Kad se nedavno Aleksandar Stanković na HRT-u ovako obrušio na opasne anonimuse sa portala, zažalila sam što to nijesam uradila prije njega, makar i zaludu.

Ne bi to potreslo naše domaće kukavice koje se junače pod šifrom. I uporno lažu, čak i kad svi znamo da lažu. I još upornije vrijeđaju, iako bi te birane riječi priličile jedino njima.

Kad se heroji obezbijede lažnim imenom, mogu mirne duše da na onaj svijet pošalju sve koji im nijesu po mjeri. Ili makar da im kakvom sočnom psovkom pozdrave majku. Da je '48. bilo interneta, pola Crne Gore završilo bi na Golom otoku, a bogme i susjednim.

***

Tehnika je napredovala, doušnicima više ne treba posrednik da nekome urnišu život. Sjednu za kompjuter, smisle kakav pseudonim i bog ih veselio. Koga briga što je zbog toga nekome zakukala majka.

Nije to više ništa lično, posao je u pitanju. Ako ga ne plati udba, hoće partija. Mada, u tom poslu ne oskudijevamo ni u volonterima.

Kako se zaustavlja to zlo? Kolega Stanković tvrdi da država može. Ne znam je li u pravu, malo znam o toj njegovoj. Ali, za ovu moju garantujem da bi mogla, ali neće.

Na mržnji je vlast utemeljena još od '91. Prvo prema susjedima i Zapadu. Sad se održava na međusobnoj. Zahvaljujući kojoj tako dugo i odolijeva padu ovaj autoritarni režim. A takvo uređenje dušu je dalo za trovanje javnog prostora uvredama i mržnjom.

***

Prošle sedmice, tokom samo jednog popodneva, nekoliko stotina bezimenih na četiri portala pokazalo je neviđenu borbenu gotovost u obračunu sa mrtvim čovjekom. I bilo spremno da se, virtuelno za početak, javno iživljava nad njegovim lešom.

- Država Crna Gora treba da zabrani srpskim ekstremistima da žive u našoj zemlji... Ko zna koliko je ljudi on ubio u ratu... Srbadija sve radi da uništi kredibilitet koji Crna Gora ima u EU i SAD-u... Bogu fala da je iskovrnuo... Vratite 12.000 Roma na Kosovo... Odabrala sam nekoliko najbenignijih, da nehotice ne učinim isto što i patološki slučajevi koje citiram.

Sve te gadosti - od kojih su neke čist fašizam, ili makar "samo" nacionalizam kojem smo ne tako davno na oltar prinijeli milion žrtava - napisane su kad su skoro svi detalji o samoubistvu našeg sugrađanina već bili poznati. Dakle, kad se znalo da tim činom niko nije bio ugrožen. Da nije postojala ni takva namjera, jer da jeste dogodio bi se u podne, ne u ponoć. Namjera, međutim, i to strašna isijava iz komentara. Od njih do zločina samo je jedan korak.

***

Nije prvi, a pogotovo ne posljednji put da neko presuđujući sebi iskaže protest. Umjesto da nas zabrinu uzroci takvog čina, a svuda su oko nas, krenule su psovke.

Ne vrijedi se tješiti kako je tome sklon samo društveni talog. Ne, crnogorski portali su sasvim realna slika crnogorskog društva. To su oni đedovi sa početka priče, što se slikaju sa unučićima u parku, stave sliku na fejsbuk i onda se poletno bace na sadističko masakriranje drugih.

Govor mržnje lako postaje govor većine. Iskusili smo to prije nego što je internet pokrio i našu deželu. Bile su dovoljne jedne novine i jedan TV kanal. Nijesam, naravno, toliko naivna da mislim kako su tom zlu uzrok društvene mreže. One ga samo šire zastrašujućom brzinom.

Nije mržnja nikakva novost na ovim prostorima, bilo je oduvijek. Kvaka je u tome da joj se ne dozvoli javna podrška, naročito ne masovna. A za to je kadra samo država. Pod uslovom da njena vlast ne opstaje upravo na mržnji.

P.S. Salve uvreda ispaljene su i povodom razgraničenja sa Kosovom. Pošto ođe oduvijek fali hrabrosti da se vlast kritikuje, Albancima su masovno upućene takve uvrede da one sa mitinga iz '88. zvuče sasvim bezazleno. Iako Kosovo ne može uzeti ni metar naše zemlje ako crnogorska vlast nije naumila da ga pokloni.

