Ljudi su ljudi, a ne resursi

Od fraze „Ljudski resursi predstavljaju najvažniju poslovnu kariku u efektivnom upravljanju ljudima i procesima na savremenom tržištu rada“, preko rečenica kao što su „Organizacije svoju konkurentsku prednost mogu graditi samo na jednom resursu - svojim zaposlenim“ ili „Ljudski resursi su najznačajniji resursi organizacije“ u naučnim radovima, do globalne finansijske firme Goldman Saks na čijem sajtu stoji

„Our people are our greatest asset - we say it often and with good reason“, diskurs o ljudima kao resursima vreba iza svakog ćoška realnog i virtuelnog svijeta. Relativno mlada disciplina upravljanja ljudskim resursima (human resources management - HRM) za kratko vrijeme je ovladala poslovnim svijetom, s razlogom stavljajući u vezu produktivnost radne snage i ekonomsku efikasnost.

Zahvaljujući Daglasu MekGregoru diferencirala su se dva dominantna modela u upravljanju ljudskim resursima, odnosno teorija X i teorija Y, kako ih je MekGregor nazvao. Teorija X polazi od pretpostavke da su ljudi u principu lijeni, da nemaju ambicije i bježe od odgovornosti, te njihova produktivnost zavisi od njihovih pretpostavljenih, koji efikasnost postižu birajući jedan od dva pristupa implementaciji teorije X - tvrdi ili meki. Tvrdi pristup bazira se na strogom nadgledanju, zastrašivanju i kažnjavanju za neuspjeh, dok meki pristup karakteriše opraštanje grešaka i labaviji sistem pravila s ciljem većeg radnog morala i zalaganja zaposlenog. S druge strane, teorija Y podrazumijeva da su ljudi motivisani, uživaju u svom poslu i teže nadogradnji sopstvenih kapaciteta bez očekivanja direktne nagrade zauzvrat. Ono što je, međutim, zajedničko za obije teorije to je da ljude posmatraju kao resurse koje valja eksploatisati u cilju stvaranja profita - razlika je, dakle, u načinu na koji se zaposleni bolje i efikasnije koriste. Po riječima Miltona Fridmana, jedina društvena odgovornost kompanije je prema njenim akcionarima, odnosno „biznis biznisa je biznis“.

Ovakav pogled na ljude koji HRM zauzima isprovocirala je Tima Harta da 1993. napiše kako je „cjelokupni HRM, bilo tvrdi ili meki, lišen moralnosti“. Na takav zaključak upućuje i sama terminologija ove discipline u čijem fokusu su dvije riječi - upravljanje i resurs. Teorija koja insistira na takvoj terminologiji može jedino dovesti do lingvističke i suštinske dehumanizacije, postvarenja ljudskih bića, koja prestaju da budu ličnosti, formirane individue sa sopstvenim potrebama, željama, nadama, strahovima, već postaju oruđa čija se vrijednost i način tretiranja mjeri finansijskom efikasnošću. Resurs je ono što se u svakodnevnom govoru odnosi na novac, nekretnine, rudna bogatstva i slično, dakle stvari koje su mrtve, a ne žive, i koje su po pravilu nečija imovina, bilo pojedinaca, korporacija ili država. Na isti način, ljudi se, vještom lingvističkom i psihološkom sugestijom, pretvaraju u mrtve stvari, tuđe vlasništvo, koje donose određene prihode svom vlasniku.

Ono što je interesantno je da HRM ne samo što ljude dehumanizuje, već im sugeriše da tom dehumanizacijom sopstvenih ličnosti budu zadovoljni, baš kao što i Goldman Saks insistira na izraubovanoj frazi „our people are our greatest assets“. Suština takve poruke je da zaposleni jesu eksploatisani resursi, ali su ipak najvredniji resursi, pa zbog toga treba da budu srećni jer se tretiraju s više poštovanja od računa u banci ili poslovnog prostora. Naravno, ovo važi samo za dobre, produktivne radnike, koji bivaju pohvaljeni kao „assets“. Radnici koji ne prave profit ili čine greške bivaju označeni kao „liability“ (obaveza, prepreka). Dakle, dobri radnici su assets, loši radnici su liability, a to nisu ništa drugo do računovodstveni pojmovi, kod nas poznati kao aktiva i pasiva. Na taj način ljudi postaju samo stavke u bilansima stanja, rame uz rame s osnovnim i obrtnim sredstvima ili obavezama po kreditima i porezima. Nije stoga ni čudo što Erih From u Umijeću ljubavi govori da je čovjek „transformisan u robu, svoje životne snage doživljava kao investiciju koja mu mora donijeti maksimalno mogući profit po postojećim tržišnim prilikama“.

Dehumanizacija ličnosti u službi profita balansirana je, u razvijenim državama, sve većim radničkim pravima, snažnijim sindikalnim organizovanjem, pa čak i sitnim, ali značajnim, promjenama u samom korporativnom shvatanju zaposlenih. S druge strane, tranziciona društva, kao što je naše, doživjela su drastični i skoro uvijek nekritički sagledan upliv korporativnih teorija i pogleda na zaposlene. Takva društva postala su rasadnik „inovativnih“ i „efikasnih“ modela eksploatacije radne snage, po pravilu ekonomski iznurene i dovedene upravo u položaj radnika iz pomenute teorije X, koji radi samo zato što mora i spreman je da sve svoje kapacitete stavi u službu zarađivanja za stanarinu i hranu. Ako se socijalistička maksima „Osam sati sna, osam sati rada, osam sati kulture“ pokazala kao pogrešna, to nije bilo zato što je radnicima davala previše vremena za san ili kulturu, a premalo za rad, već zato što je, po marksističkom modelu, uspjeh mjerila radom i proizvodnjom, a ne tržišnom vrijednošću proizvoda - važno je bilo doseći željeni kvantitet proizvoda, ne vodeći računa o njegovom kvalitetu i plasmanu na tržište.

Umjesto identifikovanja problema i njegovog rješenja, bivša socijalistička društva su promijenila kompletnu viziju svijeta, društva i pojedinca. Radikalno prevrednovanje svih vrijednosti počelo je upravo terminologijom - rukovodioci su postali menadžeri, kadrovska služba je postala služba ljudskih resursa, odbori su postali bordovi, itd. Kadrovi, odnosno oni koji su kadri, sposobni, da obavljaju neki posao postali su bezlični resursi, a kao nusproizvod takve terminološke i mentalne transformacije pojavljuju se gurui koji ponavljaju mantru „people are your greatest asset“, koju praktikuju kroz raznovrsne aktivnosti kojima se vlasnici, rukovodioci i radnici firmi podvrgavaju seansama korporativnog grljenja i plesa ili introspekcije kojom „otkrivaju“ svoje potencijale, radionicama osvješćivanja podsvijesti putem meditacije i otvaranja čakri, te sličnim „ingenioznim“ poduhvatima koji se papreno naplaćuju a navodno doprinose većoj produktivnosti i efikasnosti zaposlenih. Gurui, koučevi i treneri su skoro po pravilu priučeni poluprofesionalci, neostvareni u bilo kakvim praktičnim vještinama ili teorijskim znanjima, s vrlo malo realnog radnog iskustva i ličnog uspjeha, što nadomještaju ogromnom željom za lakom zaradom, samoobmanjujućom iluzijom o sopstvenoj veličini i često beskrupuloznom spremnošću da manipulišu lakovjernim klijentima.

Onih osam sati sna i osam sati kulture transformisani su u dodatnih šesnaest sati napornog rada ili brige o radu, a zaposleni se, kroz ljudske resurse i blistave termine na engleskom jeziku, uče da u tome uživaju i da sebe vole zbog toga, ne razmišljajući da rade samo za osnovne životne potrepštine, da nemaju mogućnost napredovanja do pozicije na kojoj se donose odluke i bez svijesti da više nemaju prilike da se posvete sebi ili svojoj djeci, nemaju novca ili vremena da posjete pozorište ili da otputuju na porodični odmor na neku egzotičnu (ili manje egzotičnu) destinaciju.

Takav odnos prema zaposlenima, potpomognut teorijskim i praktičnim aspektima HRM-a (a pogotovo njihovom sumnjivom primjenom), zaslužuje kritiku i preispitivanje, što, međutim, ne podrazumijeva negiranje osnovne, sasvim tačne, pretpostavke da uspješnost jedne organizacije zavisi od kvaliteta zaposlenih i njihovih relacija. Ono što je pak potrebno je rehumanizacija, nasuprot dehumanizaciji, ljudi koji treba da budu suštinski, a ne prividno, zadovoljni sobom i poslom koji obavljaju. Tako nešto nije moguće postići uniformnim stereotipnim formulama kroz koje se ljudi posmatraju kao masa, ne vodeći računa o specifičnostima, potrebama i ambicijama pojedinca kao formirane ličnosti. Afirmacija rezultata, uvažavanje individualnosti, ostvarenje sopstvenih potencijala, učešće u raspodjeli profita, mogućnost donošenja odluka i sloboda lične privatnosti neopterećene radnim obavezama, samo su neki od faktora koji moraju ne samo biti uzeti u obzir, već postavljeni u centar etički orijentisanih relacija unutar kolektiva. Tako postavljeni odnosi doprinose i većoj produktivnosti, višem kvalitetu rada i konkurentnosti proizvoda, što u krajnjem dovodi i do porasta prihoda, kako su i neka skorija istraživanja pokazala. No, takvo razumijevanje međuljudskih odnosa u savremenom svijetu nije moguće postići kursevima, treninzima i koučinzima, bez obzira na njihove bezobrazno visoke, pa valjda samim tim privlačne, cijene, već temeljnim obrazovanjem, introspekcijom, humanističkim svjetonazorom i kritičkim promišljanjem društvenih i poslovnih procesa.

Konačno, velika ostvarenja počinju malim koracima. Prvi korak, dakle, neka bude jednostavan ali jasan princip: ljudi su ljudi, a ne resursi.

Autor je doktor filozofskih nauka

