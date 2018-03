Magareća klupa

Zbilja se ne da ovoj opoziciji. Upiru iz petnih žila da dođu do zajedničkog kandidata, ali još ništa. Kunu se u osobu koja će objediniti sve antirežimske snage i srušiti DPS favorita, iako još ne znaju identitet persone. Ali je traže. A Boga mole da je ne nađu. Onaj ko se umori od traženja biće optužen da je razbio jedinstvo i srušio istorijski sporazum. Nakon toga svaka od opozicionih partija potrčaće da imenuje svog kandidata, koga je inače od početka držala u rukavu. Djeluje vam komplikovano, ali evo da pojednostavnim - poštovani građani i građanke, opozicija se zajebava sa nama. Već 28 godina. U konkretnom slučaju oni ne tragaju za jedinstvenim kandidatom već za izdajnikom u sopstvenim redovima. To će biti onaj koji prvi pokaže svoga keca. Svi znaju za tu igru, zato svi čekaju. Jer - nije lako izdati ideju iza koje niko i ne stoji. Koja nema iskrenog pobornika među opozicionim prvacima. Najuzbudljivije, međutim, tek slijedi - salva optužbi između velikaša ko je izdao i srušio istorijski dogovor. Oni koji budu najglasnije ridali za propuštenom šansom, znajte, ti su najviše radili na njenom obesmišljavanju. Zato, ljudi, džaba čekate Godoa, on se neće pojaviti. Kao ni kod Beketa.

A nije da nismo čekali. Prvo su nam lideri rekli da sačekamo DPS. To i nije zvučalo loše - DPS je kriv što opozicija još nema jedinstvenog kandidata. Jer, zašto bi opozicija trčala sa nezavisnim ako DPS ide sa najjačim, svetim Milom?! Ili, zašto bi opozicija iskakala sa najjačim, svetim Andrijom (ili Aleksom), ako DPS ide sa nezavisnim. I tako su prošla dva mjeseca. Dok jedan od prvaka DPS (Gvozdenović) nije saopštio da ta stranka može ime svoga kandidata saopštiti i 20. marta (što je posljednji rok za prijave). Startezi opozicije su potom rekli - vidiš, na to nijesmo računali. Da DPS u svakom momentu ima 100 hiljada sakupljenih postpisa i 160 hiljada glasača. I da relaksirano mogu čekati i 20. mart i 15. april.

Onda se ušlo u finiš kampanje u Beranama. Ne da bi se dobio DPS, koliko da bi se ostvarila što bolja pozicija za pregovore oko predsjedničkih i podgoričkih izbora nakon njih. Neriješen rezultat (među glavnim opozicionim strankama) doveo je do produžetka agonije. Demokrate su porasle na račun DF-a ali je DF sačuvao većinu. Pata-pata. Uoči samih izbora javnost je saznala da je Bečić žarko želio da se kandiduje za predsjednika ali je, eto, zbog spavača u opoziciji odustao. Spreman, naravno, da se žrtvuje ako ostatak opozicije ne nađe zajedničkog. SDP je sa zadovoljstvom pozdravio otvaranje prostora za nezavisnog kandidata, šaljući istovremeno Draginju na zagrijavanje. Uz aut liniju. DF je situaciju propratio u svom stilu, guslarski dakle - da smo na pragu istorijskog dogovora o čemu će brujiti i Eho Moskve. Da se naježi svaki birač koji je nesretan što živi u zemlji gdje jedan čovjek vlada tri decenije. Andrija je zvao Andriju, srećom nije pukla veza, i vitez Koja je bio spreman da utrči u teren. Iako ga Katnić, kažu, spremno čeka već na aerodromu. “Bilo bi super da ga uhapse kada sleti”, obrazlagao je jedan od lidera DF zašto A.J. treba da nas vodi. Još dugo, dugo… Demos je bio zabavljen unutrašnjim previranjima, Danilović je djelovao kao PR DF-a, dok je Abazović pokušao da nam pokaže da je on, a ne Časlav Vešović, Tom Kruz. To jest da je nemoguća misija objedinjavanja opozicije oko jednog kandidata - moguća…

I onda se ušlo u šibicarenje koje još traje. U kome svi tajno daju veliki doprinos opstrukciji dogovora dok se javno kunu da su baš oni najviše za dogovor oko zajedničkog kandidata. Čije se ime još ne zna, ali to je najmanje važno. Tako danima Demokrate informišu javnost da oni “snažno insistiraju” na jedinstvenom, DF nas ubjeđuje da mukotrpno radi na “istorijskom dogvoru opozicije”, SDP kaže kako je “samo jedan kandidat pobjednička opcija”, URA diže ruke i poziva druge da oni sada nađu jedinstvenog. I tako prolaze dani, nedjelje i mjeseci.

DPS se, na drugoj strani, zajebava. S razlogom. Nekadašnji lider LSCG, Miodrag Živković, je nakon neuspjeha u jednoj predsjedničkoj utrci kazao da bi “DPS dobio i da kandiduje magare”. Možda je sada šansa da se to stvarno i desi. Da DPS pozajmi od Darka Saveljića, sa njegove farme, jednu plemenitu životinju i nju pusti u trku sa jedinstvenim kandidatima opozicije. Jer pošto su srušili projekat jednog kandidata, sada će svi pokazati svoga, a svaki od njih biće, naravno, jedinstven. Šta mislite, da li bi bilo drugog kruga? U koji bi uz DPS magare ušao i jedan od jedinstvenih kandidata opozicije. Koji je u prvom pobijedio sve ostale kandidate opozicije. Ali ne i neobičnog kandidata DPS-a. I šta mislite na kraju, čak i ako bi bilo drugog kruga, da li bi pobijedio ovaj/ova iz DPS-a ili jedinstveni opozicionar?!

Ako ne znate ili nećete da pogađate, razmislite - za koga biste glasali. Ili, da li biste glasali? Imamo svi zajedno još vremena da odlučimo kako ne bismo i nakon 30 godina ostali u magarećoj klupi.

