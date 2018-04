U osnovnim školama

uvesti predmet

sakupljanje mrvica, praktična

nastava sa malo teorije.

Poenta je da đak čučne

i kupi sa tepiha

ručno, jednu po jednu

i slaže ih na dlan

kao da su od zlata.

Moj običaj je da mrvice

šutnem pod tepih ili

ispod kreveta, samo da

ih ne vidim. Iako sam uvijek

bio odličan, vrlo dobar đak,

nikad nisam naučio lekciju

da mrvice van vidnog polja

i dalje postoje.

Čitao sam kod Pijažea da

djeca u drugoj, trećoj godini

shvate, zvečka sklonjena iza leđa

nije nestala. Obrazovni sistem

valjalo bi da je nalik finskom,

njemačkom. Volio bih da dječaci

kupe strpljivo, da rastu

svjesni koliko je sve što rade

važno, kao i da je pežorativ

ne kupi trunje odraz grandomanije,

da su mrvice prva i posljednja

odbrana mentaliteta i estetike

kojoj se u mojim godinama

već nemoguće oduprijeti.

Super ego nemoćno posmatra

kako trpam po uglovima,

ispod stalka za knjige,

i ne kažem da treba biti Hitler,

ne jebem Bauhaus, švedski socijalizam,

nisam fan evropocentričnog atlantizma

libelu, šubler i lenjire prezirem,

ali dosadilo mi je da me mrvice čine

robom bijedne laži kako sam

slobodan, volio bih da moja

djeca pokupe igračke, predlaže

to i Marija Montesori, nije

iz moje glave, kupiti trunje

vrhunski je domet civilizacije,

kao umivanje - čak i muva nakon

balege ima onaj rad nožicama,

čisti se, što je, po Epštajnu, kultura,

i majmun je kompulzivan

kad ga napadnu vaške, kupi ih i slaže,

red postoji i mrvice su prapočetak

tog reda, ili Armagedon.

Zvuči metafizički, još da pomenem

ritam brojanice, geštalt psihologe,

pomisliće neko, nešto krijem

ali ne, bukvalno, nisam

u stanju da pokupim mrvice,

to je moj porok, priznanje,

vrh ledenog brijega karaktera,

i sva istina koju sam htio

da podijelim, mrvica.

