Nije o Milu

Želim da priznam jednu perverziju. Nešto mnogo gore od odlaska na bezobrazne sajtove. Nadam se da će moj porok biti opravdan emocijom, manjkom samopouzdanja ili koječim, ali poslušajte koliki sam vazal domoljublja - često ukucavam Montenegro u onlajn pretraživače.

Na primjer, nedavno sam istraživao kako svijet gleda na vladavinu NJ.E. g. Mila Đukanovića, i pošteno se umorio. U namjeri da se okanem politike unio sam ime otadžbine u pretragu Metropoliten muzeja, i dobio ništa značajno. Naravno, nekakve goblene, ponjave narodnog veza i drkalice.

Onda sam kao iskusan čovjek primat dao obalnom dijelu zemlje, i bingo! Na pomen Boke i Kotora, pojavila se šesna hipoteza da je Ostrvo mrtvih, slavna slika švajcarskog simboliste Arnolda Beklina (1827-1901), čuvana u Metu, inspirisana ostrvom Sveti Đorđe kod Perasta.

Kao rasni patriota i kućić, odmah sam umnožio Metovu referencu i nalijepio je na Vikipedijinu stranicu o Beklinovoj slici. Umjesto da to uradi kakav kulturni poslenik kojeg masno plaćam da brine o narodnoj baštini, to radim ja u poznu noć, ali dobro, to je moja dužnost.

Jadni su ti kulturni radnici i ne dao bog da kultura zavisi od njih. Zbog takvih je valjda Gebels rekao, kad mi pomenu kulturu, odmah se hvatam pištolja. I nije nemoguće, čak postoji određen stepen vjerovatnoće, da je to izgovorio dok je gledao crnogorsko ostrvo Sveti Đorđe.

Kako sad to? Pa lako, ovdje priča dobija novi zamah, dok prvi čitaoci odustaju, jer izgleda da stvarno nema veze sa Milom i da je naslov, zamisli, dibidus tačan (u današnje vrijeme čitaoca ničim ne nasamariš kao tačnim naslovom).

Treba se sjetiti da je Hitler urnisao svijet zato što je imao istančan likovni ukus. Da nije imao ukusa, mislio bi da je sam veliki umjetnik. Ovako, Hitler se razočarao u svoje akvarele baš zato što je cijenio majstore, između ostalih i Švajcarca Beklina, čije je platno Ostrvo mrtvih dimenzija 81x151 cm visilo u berlinskom vladinom sjedištu (Reichskanzlei), pa je razumno pomisliti da je Gebels to ulje često imao pred nosom.

Treba imati samo malo naučnog optimizma pa zamisliti kako je čuveni aforizam izgovorio zagledan u platno, u isto ono ostrvo koje se javlja na izbornim reklamama crnogorske vlasti, što je prilično mudato budući je anatemisano od pape i po predanju ukleto.

Ne samo da je Hitler volio Beklina, nego je imao još deset njegovih slika, i postoje ozbiljni izvori koji tvrde da je švajcarski simbolista fireru bio omiljeni slikar. Dok prebiraš po glavi kuda ovo vodi, i ima li možda ipak blage pobočne veze sa DPS-om, naglasiću još da se na Svetom Đorđu stalno umiralo, i da je poneki ilirski bog znao navratiti sa obale.

Sada kad je i posljednji boem slobodarske političke misli odustao - ova priča izgleda nema baš nikakve veze sa DPS-om, pa čak ni sa agilnom opozicijom - red je završiti korektno i reći da postoje makar još dvije teorije, prema kojima je famozna slika nastala inspirisana jednim italijanskim grobljem, ili grčkim ostrvom Pontikonisi.

Nedovoljno poznati autor M. Veber sugeriše da je upravo Sveti Đorđe provučen kroz presu Beklinovog simbolizma, ali ko vjeruje tom Veberu, može da povjeruje i u operaciju Sivi vuk i da zamisli kako je Hitler zdimio sa urolanim platnom, pacovskim kanalom za Argentinu, tačnije u San Karlos de Beloh u Andima, gdje je skončao tek 1962, pazi sad, baš godine kad je rođen NJ. E. g. Đukanović!

Obuzdaj nalet dopamina, opet ništa od svega, autori Sivog vuka tvrde da je Hitler srolao portret kralja Frederika Velikog, i ne, ovo nema veze sa Milom i Momirom već je samo jedna mala priča da populus dane dušom.

A ko baš neće da odmori, ko ište punu normu na svetu neđelju, evo mu safre vrijednog podatka kako je kralj Frederik vladao Pruskom 26 godina, taman neđe kao Nj. E. g. Đukanović... (kad odbiješ pauze), nek se potom sazna i da je Beklin rođen 16. oktobra, dakle na dan posljednjih izbora u Crnoj Gori, kad je vele mogla krvca leći, i neka se sve na bijelom svijetu poveže i objasni malom političkom govnarom koju NJ. E. g. Đukanović tako uspješno vozi decenijama.

Moj skromni doprinos u tom pravcu ovaj put je izostao, ali čitalac je dobio jednu divnu sliku, što računam nije grešno na neradni dan.

