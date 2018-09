Normalno je što nema pomaka u istrazi napada na Oliveru Lakić. Ovo nije rezignirana izjava nekog lika iz kafića sa ugla (a koja hoće reći - kako da bude pomaka kad sve vodi ka „ekipi“), već izjava predsjednika Crne Gore. Koliko sam shvatio - predsjednik hoće reći da je to „normalno“ jer slične istrage slično prolaze i u zemljama Evropske unije. Tako da, ako prekopirate evropsku nenormalnost - to ovdje postaje očas posla - normalno. Ova vrsta logike je opravdanje za nerad. Prolegomena za status kvo. Luzerski alibi.

Dok ovo izgovara, iako se trudi da izgleda kao da optužuje, on prije izgleda kao da nekoga ili nešto brani? Uostalom, on govori jezivu „istinu“, suštinsku informaciju o jednom poretku, samo je malo bizarno što to govori čovjek na čelu (tog i takvog) poretka. Jer, kad sve svedete na suštinu, identitet ovoga poretka je u paklu koji proizvodi - od korupcije, kriminala, napada na neistomišljenike, mnogo više nego li u ekonomskim uspjesima ili vizionarskim potezima.

Uzgred - jedan zanimljiv detalj je i sadašnji pokušaj da se naknadno, parodični čin proglašenja Crne Gore ekološkom državom u jeku služenja Miloševiću i velikosrpskom projektu (1991), proglasi nekom vrstom simboličke anticipacije buduće nezavisnosti (2006), što će nakon Đukanovićevog govora sigurno preći u standardnu retoriku njegovih režimskih analitičara, a zapravo, ko se god sjeća - stvari stoje sasvim drugačije. Taj čin je bio samo nastavak rastakanja crnogorske državnosti, način da se svaki oblik crnogorske državnosti pretvori u privid - što je bio tadašnji politički program Đukanovića. Ali, možete se kladiti - ovu temu će podobni istoričari sasvim ozbiljno varirati na uvce gospodaru i vascijeloj javnosti.

Nekome može izgledati cinično, nekome osiono ili neodgovarajuće - eto, juče ja davao izjave nemilice - pa opet, meni to ne zvuči - normalno... Ali, moje i njegovo normalno, možebiti i nemaju mnogo dodirnih tačaka.

Uostalom, jedan od ključnih problema našega doba, i najvažniji izvor javnog cinizma (u svim ideološkim oblandama), jeste upravo to što je sve postalo normalno. Svaki diletantizam je dobio pravo građanstva. Rame uz rame sa Tomasom Manom. A onda je sve samo pitanje - broja lajkova.

Normalno je omiljena riječ malograđana, pa već stoga treba biti oprezan. Bar kad se koristi kao - alibi...

Inače, pojam „normalno“ je prilično - nenormalan. Imamo riječ koja podrazumijeva neku vrstu širokog konsezusa, koji je, zapravo, ne samo nerealan, već i nemoguć. Što je za nekoga normalno - za drugoga je daleko od norme... U svemu je tako.

Da li je normalno što i u tolikim drugim slučajevima napada nema pomaka, to nije rekao predsjednik. Ali, mora da njemu - jeste.

Tako da je to kad se upotrijebi na ovaj način jedna od onih praznih riječi, ona ovdje glumi riječ i pripadajući smisao, samim tim glumeći akciju (koje, normalno, nema). I zato, zbog riječi koje glume da su riječi, zbog ljudi koji glume da su ljudi, zbog društva koje glumi da je društvo - zbog svega toga nema pomaka u istrazi napada na O. Lakić.

Potpisnik ovih redova voli da kaže da samo želi da Crna Gora bude - normalno društvo. Što bi to značilo, u ovom slučaju? Društvo u kojem su elementarne, osnovne vrijednosti nedovodljive u pitanje. Društvo u kojem korupcija nije - normalna, već je normalno njeno odustvo. Takođe, društvo u kojem političar neće korupciju opravdavati time što je ima i drugdje. Na koncu, to bi bilo društvo u kojem nije normalno reći da je - normalno što nisu otkriveni napadači na O. Lakić ili bilo koga drugoga.

Ako pristanemo da je baš sve, iz ovog ili onog ugla, „normalno“, onda se nemamo pravo više čuditi bilo čemu.

Takvi su ti neodoljivi paradoksi jezika i stvarnosti: u zemlji u kojoj je sve normalno, normalnosti, izvjesno, nema.

Ili, ako vam se ovo čini kao prazno naglabanje, samo kažite - ma, sve je to normalno...

