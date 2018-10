Odbrana Danilovgrada

Kada je Zorica Kovačević vodila Dom zdravlja u Danilovgradu, ili kasnije Ministarstvo rada u Podgorici, pa onda Klinički centar, radila je to u prepoznatljivom maniru - neposredno, iskreno i sa puno energije. Takva je prosto, i kad pravo zbori i radi, ali i kada je u zabludi.

Milošću Svetog Vasilija i Mila Đukanovića, među kojima inače ne pravi razliku, Kovačevićka odnedavno drži ključeve Danilovgrada. I već najavljuje velike projekte, bolnice, puteve, vrtiće... Vjerujem da će dosta od obećanog ispuniti.

Brine me međutim samo jedno - da Zorica, u tom zanosu, na kraju ne promijeni ime varoši podno Zagarča. Da Danilovgrad ne preimenuje u Veselinovgrad. Jer šta je u vrijednosnom sistemu DPS-a jedan vrli kraljević u odnosu na bilo kog komunističkog prvaka?!

Povod za ovakva strahovanja je, naime, veče koje je, ničim izazvana, gradonačelnica organizovala u znak sjećanja na, kako reče, velikog državnika i političara Veselina Đuranovića.

Da ironija bude veća, u prvom redu na promociji, na kojoj je Zorica držala uvodno slovo, bili su nazočni AB revolucinari - Milo Đukanović i Ivan Brajović. A baš su oni bili perjanice zločinačkog poduhvata koji je epilog dobio u Hagu, a koji je prije skoro tri decenije počistio sa političke scene tadašnje crnogorsko vođstvo!

Na čijem je čelu bio pomenuti Đuranović. I sve to zbog italijanskih makarona i jagnjetine koje su Veso i drugovi komunisti, po predanju AB revolucinara, “fukali” diljem Crne Gore. Kao što Milo i Ivan posljednjih decenija to rade sa gamborima i kavijarom.

Blizu političkog oceubice, u prvom redu dakako, sjedio je i koproducent predstave, Draško Đ, sin Veselinov. On je obezbijedio goste, a Zorica publiku i ozvučenje. Sve, naravno, o trošku opštine. Reklo bi se da je sin bio srećan. Naivni bi pomislili - a kako i ne bi Đuranović mlađi bio zadovoljan kada je na skup hvalospjeva svom ocu priveo čovjeka koji ga je, koju decenije ranije, na krajnje nedostojan i brutalan način, ponizio i natjerao ne samo da ode s vlasti, već da do kraja života nosi žig nezaslužene sramote. Neupućeni bi, takođe, mogli zaključiti i kako je time sin ispunio očev amanet da Đukanoviću “ne treba oprostiti do groba, a ni nakon groba”! Ali, nije baš tako. Vremena se mijenjaju. Izvini, oče, ali posa’ je posa’, da parafraziram poznati grafit posvećen nekadašnjem lideru LSCG.

Nije, dakle, poenta večeri bila da se prisutni Đukanović pokaje i zacrveni. Ili da se izvede na binu i prizna kako otac Veselin nije bio “jagnjofukac”, “saradnik okupatora” i “lopov”, kako su ga njegovi “revolucinari” ispratili sa političke scene, već veliki političar i državnik. Čitava je parada upriličena da bi se, u stvari, prekrečila biografija voljenog predsjednika. Da bi i gradonačelnica Kovačević i sin Đuranović odbranili lik i djelo Mila Đukanovića, abolirajući ga i na ovaj način od bilo kakve odgovornosti za nepočinstva iz 90-ih. Da bi se, dakle, zatrlo sjećanje na rane radove oca nacije kojima je tada srušena Crna Gora što je, kako se kasnije pokazalo, bio ključni čin u operaciji rasparčavanja velike Jugoslavije. Zato se Zorica prihvatila organizacije i uvodnog slova. I zato nije štedjela na riječima. Ali, kako rekoh, pošto sve radi sa dosta energije i do kraja, bojim se da u zanosu, a na tragu ovog skupa, ne pokrene inicijativu za promjenu imena Danilovgrada! I to prije nego dođe red da samom Milu darivamo gradove. Jer je on nama podario državu.

Ali, da ne ostanem i oko teme pomenute predstave nedorečen - Veselin Đuranović je bio skroman i pošten čovjek. Ni nalik sinu. Nije bio veliki političar i državnik, to Zorica pretjeruje, već čovjek sistema kao i svi oko njega iz tog vremena. Zato je onako lako i brzo pao ‘89. pred naletom “mladih i pametnih”. Praktično, bez borbe.

Za velika državnička djela treba imati odlučnost i viziju. Usuđujem se reći da iz te galerije komunističkih prvaka, koja je vodila Crnu Goru od jedne istinske do one druge falš, AB revolucije, samo dva imena zaslužuju da ponesu epitet državnika - Blažo Jovanović i Veljko Milatović. Prvi jer je uradio najviše, a drugi jer je vidio najdalje. Jovanoviću je na neki način odata adekvatna pošta, dok je Veljko Milatović ostao potpuno zaboravljen.

Sve ostalo je provincijalna priredba za merak ocu nacije. Kao ova u Danilovgradu. O čemu govori i činjenica da je na istoj bio pristutan, sasvim očekivano, i Filip Vujanović, prvi predsjednik nezavisnog Montenegra. Koji, za razliku od Veselina, nije zaslužio ni pola strane u Monografiji sina Đuranovića o velikanima posljednjih 100 godina naše istorije. Naravno, slavne. Ali, kao i sin Draško, tako je i redov Filip bio tamo zbog Mila i njegove milosti, a ne zbog nedužnog Veselina.

