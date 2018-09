Oteti naš jezik

Dr Čedomir Bogićević, dvostruki akademik napisao je tekst za Pobjedu, koji na svu sreću brižnih čitalaca prenosi Portal Analitika te isti biva on-line lansiran. Tim tekstom je gospodin Bogićević „obrnuo igricu“, izrečeno žarogonom. Tekst je slika savremene Crne Gore, intelektualaca, jezikoslovaca i prije svega, opšteg sluđivanja naroda, one skupine koja sebe katkad pogrešno naziva građanima.

Dr Čedomir kao da je sjeo u Grand Čiroki džip 4x4 automatik, pritisnuo papučicu gasa do kraja ili što bi se opet izrečeno žargonom reklo „kick down“, zalijepio se za sjedište a zatim pred samu raskrsnicu povukao ručnu i povukao volan u jednu stranu do kraja. Počeo je Grad Čiroki da se vrti, oborio je sve saobraćajne znake, iščupao sva 4 semafora, slomio mugiće i na kraju se okrenuo na krov. Točkovi se i dalje vrte. Eto kakav je tekst napisao gospodin Dr Čedomić Bogićević. Maestralno sluđivanje sebe samih, i to pogon na sva četiri točka, naravno.

Nadnaslov je briljantan, a tamo piše: „aporije crnogorskoga bića“. Madre de djos, kako to dobro zvuči, dobro bi bilo da se nadnaslov iskoristi kako bi se napravili pečat, prsten ili kakva majica, naljepnice za liftove, automobile i skejt-bordove. Oduvali bi sve ostale narode sa našim nadnaslovom, jer, naš nadnaslov je bolji od ostalih, prije svega je autohton.

Druga rečenica u navedenom tekstu koji je Portal Analitika objavio 29. 08. 2018. tačno u 06:00h a koji potpisuje dr Čedomir Bogićević glasi: „Crnogorski jezik je ukraden i preimenovan u srpski jezik još 1850.godine.“ Nakon toga se naravno pominje Načertanije, a za sve je naravno kriv podmukli Vuk Karadžić, džeparoš jezika.

Gospodin Čedomir Bogićević takođe navodi i sledeće: „Crnogorski jezik nije posebiti izraz troimenog jezika kojim se služe još i Srbi Hrvati i Bosanci nego je to autohtoni zasebni samonikli jezik koji je uzet kao osnov modernog srpskog jezika i njegov fundament, kao akt ukidanja crnogorske nacije.“

Ako je Crnogorski autohton, to bi značilo da nas niko razumjeti ne može, ali je veći problem što zahavljujući Dr Čedomiru i njegovoj ekipi sve manje razumijemo sami sebe, a sve više se sprdamo sami sebi. Nije nam ni čudo pored ovakvih barjaktara. Navodeći da je Vuk Karadžić ukrao Crnogorcima jezik i prozvao ga srpskim, Dr Čedomir pucao je u koljeno Adnanu Čirgiću. Jer, ako je jezik ukraden iz Crne Gore i prozvan je srpskim, to bi značilo da se potiru sve razlike između srpskog i crnogorskog, jer to je jedan jezik, kako god ga zvali, jer on je ukraden zaboga milovoga.

Nema dalje, gospoda naučnici sprdaju nam se sa glavom, i ono malo što smo znali više ne znamo jer su nam ga ovakvi objasnili. Sad nam je sve nejasno. Nije ovo crv sumnje, ovo je teorija zavjere nad svim teorijama, ovo je haos u povoju.

Ako ekipa tvrdi da: „crnogorski jezik je kao poseban donijet iz prapostojbine, iz Polablja-Pomorja (današnja istočna Njemačka), nastao je iz izumrlog polapskog, nema zajedničko porijeklo sa drugim južnoslovenskim jezicima“ onda braćo Crnogorci, dajte da se spakujemo, svi, pa pravac u Njemačku.

Nema dalje.

