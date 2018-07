Izjava srpskog patrijarha Irineja izgleda kao da mu je sasluživala Vjerica Radeta. Ime i prezime dna. Onog posljednjeg, iza koga ostaje samo ništavilo.

Dakle - Irinej tvrdi da je odnos vlasti prema njegovoj crkvi (SPC) u CG kao u doba osmanlija, a da je položaj srpskog naroda u CG kao u - NDH!

Što piju patrijarsi? Je li popularan meskalin među članovima Svetog Sinoda? Ili je šljivka i dalje zakon...

Ako ovakva izjava nije posljedica nekog opijata, onda smo, svi zajedno, u mnogo većem problemu nego što mislimo.

Ne treba niko da vam bilo što objašnjava. Zapitajte sebe, da li je to tako. Kad vidite sve te građevinarske poduhvate (investitor Mitropoloja...), duhovne centre bez fiskalnih računa (duhovnost, snajka, duhovnost), popove u raskošnim džipovima, kad vidite organizaciju koja je prisvojila dobar dio Crne Gore - što vam prvo padne na pamet. Osmanlije, naravno. Što bi drugo?

A tek - NDH. Uostalom, čim se navijalo za Hrvatsku na SP u Rusiji, mora da je to tako. A i latinice je sve više.

Jasenovac, na pjenu od mora...

Patrijarh nema pojma što priča, ili je naprosto zlonamjeran. Manje važno. Ono što zapanjuje jeste što mnogi pristaju na tu vrstu ponižavanja. Nakon patrijarha, odmah su graknuli političari, profesionalni branitelji Srba koji su objavili - „Ovo što priča patrijarh mi govorimo odavno.“ Izgleda da, za razliku od patrijarha, njih niko ne sluša. Ali, ako neko doživljava kao svoju misiju „odbranu Srba“, onda mu je potrebno da ih od nekoga brani. Zato treba ponavljati tu notornu budalaštinu o položaju Srba u CG.

U čemu je to položaj Srba drugačiji ili gori nego li položaj Crnogoraca, Bošnjaka, Albanaca ili drugih u CG? Jesu li drugačije gladni? Ili su nemoćniji pred tupom birokratskom silom od drugih? Problem Crne Gore nije vlast koja mrzi i maltretira Srbe (na koncu mnogi Srbi glasaju vlast, iako ih je malo u državnim službama), već vlast koja mrzi i maltretira građane... Ali, dok god jedni vide samo probleme Srba, malo je vjerovatno da će se nešto u crnogorskom društvu promijeniti.

Kod ovakvih branitelja Srbi mogu biti samo na gubitku. Uostalom, taj ples nikada ne prestaje: dvije najrigidnije socijalne strukture u CG (SPC i DPS) ne mogu jedna bez druge.

Ako razmisli, patrijarh Irinej morao bi da se postidi onoga što je rekao. Još je tužnije ako se patrijarh ovako blamira da bi Vučiću napravio malo prostora da progura konačno zbogom za Kosovo, a možda i još ponekome da prođe kakva glupost - novi šef policije, recimo.

Ako vjerujete patrijarhu - onda istoriju morate nanovo pisati. Ako je pravoslavna crkva „u doba osmanlija“ imala status kao danas u CG što ima SPC, onda je to bila svakako najtolerantnija država na svijetu. I više od toga. Onda mora da su bili oslobođeni poreza, mora da su bili faktički iznad zakona... Iznad zakona? To je to. I vjerovatno je sva patrijarhova larma otuda - ne sviđa im se ideja najavljenog zakona o vjerskim zajednicama. Nekome ko je navikao da bude iznad zakona nije lako shvatiti zakon kao takav.

Jer, danas u CG jeste tako. SPC je odavno - investitor, a to u ovakvim državama znači mnogo toga. To je viši red organizama. Oni jedu one manje. Bez obzira na naciju pojedenog...

Ali, patrijarhove izjave su više mentalna arheologija jednog mraka koji je, istorijski gledano, na izdisaju. Ono što nije na izdisaju je zarobljena država Crna Gora. Veljovićev povratak je izgleda bonus uz Đukanovićev povratak. Patrijarhova izjava i Veljovićev povratak (da čuva državu od ovakvih) savršena slika dvostrukog mraka koji nikako da mine...

Na koncu, da li je patrijarh svjestan koliko gnusnu stvar čini relativizujući, na ovaj način, magnum krimen iz NDH?

Umro je Adem Demaći. Izuzetno poštovanje za čovjeka zahvaljujući kome je moja generacija shvatila da stvari povodom Kosova nisu baš onakve kakve su nam uporno predstavljane.

