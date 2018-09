Patriotski haos

Kad je onomad žalio što propali Kjubus Luks nije zakupio Valdanos da gradi hotele, Don Kihot od Splendida, pobrao je sve simpatije vaskolikog ulcinjskog pučanstva. Žal za preminulom engleskom firmom, koja je bajkovitu uvalu mogla da zakupi samo za košenje trave i čupanje makije, koliko je i imala para na računu, bio je toliko dubok da je muk trajao i tokom trećeg jutra, za četrdesnicu, ali i za godinu. Sve do prije neki dan, kada je zaboravljeni vitez javnosti slavodobitno saopštio bolnu istinu o kanceru ovogodišnje sezone: “Haos su nam ove godine pravili totalno nelegalni objekti na području oko Ade Bojane. Tim objektima se ništa nije moglo ove godine, tek sljedeće ćemo ih zbrisati“, zagrmio je dokazani ulcinjski lokalpatriota i zabrinuo malobrojne žitelje i graničare na karauli, koji žive i rade oko Ade Bojane.

Zavaljen u udobnu naslonjaču, sa nogama na stolu u restoranu svoje hacijende, lokalni šerif okruga Ada Bojana, zadovoljno je na dnevniku Prve crnogorske slušao budvanskog lutajećeg viteza o tome ko i kako sabotira sezonu. Pljesnuo je rukama i pozvao žbirove sa izvidnica svjesno rizikujući da se istog trenutka nađe u fotoobjektivu nekog suludog nudiste koji mu zavidi na drečavo zelenom šortsu.

„Imena... Hoću odmah imena svih nelegalnih koji nam ovdje prave haos“, viknu šerif, inače dokazani ulcinjski lokalpatriota, kome je samo hacijenda na Adi ostala u ingerenciji, nakon što je na parčetu Velike plaže, braći Hrvatima, bez borbe predao okrug na upravljanje. Odmah se oglasila i sindikalna organizacija hacijende bliska šerifu, koja je pozvala na rušenje mosta na Bojani kako se haos okolo Ade Bojane ne bi prelio na ostrvo.

Šerifa okruga Centar grada sa okolinom bez Ade Bojane, vijest iz Budve zatekla je u službenom automobilu parkiranom propisno na sred trotoara. Bio je previše ushićen da bi sada razmišljao o nedostatku parking prostora, gužvama u saobraćaju, skuterima i ostalim smrtonosnim plovilima ili buci.

„Haos je dakle tamo, a ne ovdje“, razmišljao je glasno. Mislio je i o tome kako će njegovi pomoćnici i ostali zaposleni u uredu, koji imaju najatraktivnije lokacije na Pristanu i u Starom gradu, konačno moći malo više da se posvete poslu u svojim lokalima a ne da po cijeli dan i noć mozgaju o haosu u gradu, kojeg nema. Na sastanku koordinacionog tijela, održanog odmah, konstatovano je da na izmaku sezone ima više parkinga a manje gužve i buke.

„To je dobro i pozitivno. Okoliš Ade Bojane nije u našoj već u ingerenciji tamošnjeg šerifa i Budve“, konstatovano je na sastanku.

Poznati tivatski glumac, koji je odigrao značajnu rolu u sagi oko privatizacije ulcinjskih hotela, sa zabrinutošću je slušao vijesti iz Budve o haosu okolo Ade Bojane. Dok je sniman film u Ulcinju, baziran na istinitom događaju, on je često odlazio na Adu Bojanu i u raju na zemlji, kako je govorio, prisustvovao nezaboravnim zalascima sunca. Ali haos o kome govori vitez od Splendida, nije gluma već istinski problem cijele nacije, pa i njegov. Tumačeći jednog od glavnih likova, Tivćanin se zajedno sa kolegom, profesorom srpsko- hrvatskog jezika sa Žabljaka naprodavao hotela, hotelskih grupacija i autobuskih stanica u Ulcinju. Obojici su Ulcinj i Ada Bojana, kao dokazanim lokalpatriotama, bili omiljene destinacije sve dok je trajalo snimanje trilera, nakon čega nema preciznih i pisanih tragova o njihovim posjetama gradu. Glavnokomandujući tužilačkih snaga Ulcinja, najavio je nastavak trilera možda već ove jeseni zbog tajanstvenog nestajanja hotela i zbrke na tržištu nekretnina, tokom i nakon snimanja filma. U njegovom tefteru su i glumac i profesor, jer su se, kako piše u jednom izvještaju previše uživjeli u uloge koje su tumačili.

Posebno profesor, koji je kada su procenti od prodaje bili u pitanju, istinski poštovao zakone. Tu su i kupci iz Podgorice koji su tokom snimanja filma vrlo istinski srušili glavni gradski hotel, ali i neki epizodisti bez stila da potpišu ključne dokumente i namjere da budu glavne face ostvarenja, koje ostavlja bez daha sve ljubitelje magije.

Zato je haos oko Ade Bojane na koji ukazuje Don Kihot od Splendida, za Ulcinjane, story already told. I da je na Adi Bojani, a ne okolo nje, bilo bi isto.

Vrsni vitez, slab na ulcinjske ljepote, podatke o nelegalnim objektima oko Ade Bojane, mogao je dobiti od komšija iz Morskog dobra mnogo prije sezone i tada, kao predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja, ukazati na mogući haos. No, sumnjam da i vitez ne zna da u tom grmu ne leži zec. Kao dokazani borac, prvo se u svojoj avliji morao izboriti sa divljom gradnjom i svim ostalim haosima za koje tvrdi da su krive inspekcije zbog brkanja nadležnosti. Iz svoje udobne splendidske fotelje, bez Rosinanta i Sanča, sumnjam da je mogao saznati za sve avanture vozača kojima je od Ade Bojane, preko Budve do Debelog brijega, u špicu sezone trebalo i po pet sati. Murakami kaže da nove nevolje treba dočekati sa novim osjećajem razočaranja. Ovo su stare nevolje i turisti su odveć i navikli na njih. Umjesto priče o nelegalnim objektima oko Ade Bojane, za koje i sam zna da neće biti srušeni ako vlasnici plate Morskom dobru kao i svake godine, vitez se mogao osvrnuti na smrad koji se širi sa Port Milene, nefunkcionalnog graničnog prelaza na Sukobinu i nepostojanja velikih hotelskih kompleksa sa pet zvjezdica u gradu koji je gradio njegov grad. Zato očekujem da će se vitez uskoro boriti sa stvarnim problemima koji pritiskaju ne samo Ulcinj i na djelu pokazati makar samo dio raskošnog talenta koji ga je, kako je sam rekao u jednom intervjuu, od malog prodavca sladoleda doveo do velikog suvlasnika najluksuznijeg hotela u Crnoj Gori.

