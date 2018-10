Pet stvari koje lakše možete uraditi na mobilnom telefonu nego na računaru

U današnje vrijeme sve više stvari koje su vezane za posao, ukoliko to naravno želite, možete uraditi na vašem mobilno telefonu. Ovo nije bio slučaj do prije 5 ili 6 godine, međutim kako su se vremenom razvijale aplikacije a ekrani postajali sve veći, telefon je postao skoro pa ravnopravno sredstvo za rad kao i računar. Ovome ide u prilog i dosta pomoćnih elemenata koje možete nabaviti kao što su mala bluetooth tastatura, slušalice, mikrofon i slične stvari koje mobilni telefon čine barem jednako korisnim kao i računar. Za određene stvari je postao čak i jednostavniji za korišćenje, a u nastavku bloga pogledajte koje su to možda najvažnije stvari koje lakše možete uraditi na mobilnom telefonu nego na računaru:

1) Komunikacija mailom

Aplikacije za mail su danas na mobilnim telefonima stvarno dobre i pružaju praktično sve mogućnosti koje postoje i na računaru. Dodatne prednosti su u tome što obično kontakt informacije nekog prvo upisujemo u telefon i najčešće ih ne upisujemo na druga mjesta. Tako da ako želite da pošaljete mail nekome sa kim ne komuncirirate često, već je vjerovatnoća da imate njegov mail u mobilnom telefonu nego u računaru. Pored toga danas se često linkovi, slike i druge stvari šalju kroz čet aplikacije, tako da sav taj materijal već imate na svom telefonu i možete ga jednostavno proslijediti mailom kopirajući ga.

2) Zapisivanje i čuvanje bilježaka

Često tokom dana zapisujete stvari koje ne želite da zaboravite. Ovo mnogo lakše možete uraditi mobilnim telefonom jer je uvijek pri ruci. Pored toga, većina aplikacija za bilješke ima i mogućnost snimanja glasa, tako da možete i na taj način zabilježiti stvari koje želite da upamtite. Postoji i stvar koju praktično da i ne možete uraditi pomoću računara a to je slikanje različitih ceduljica na kojima posotoji nešto važno što vam je potrebno a što je kasnije najbolje smjestiti u neku od aplikacija za čuvanje bilježaka

3) Brzo unošenje sastanaka u kalendar

Generalno gledano postoji dvije vrste sastanaka koje unosimo u kalendar. Jedni su one koje vi planirate unaprijed i koje onda možete upisati bilo gdje, a drugi su oni gdje vas neko pozove i zakaže sastanak i onda treba to brzo da upišete. Kod ovih stvari je telefon mnogo korisniji od računara jer ima posebnu aplikaciju za kalendar koja je namijenjena upravo ovakvim stvarim i gdje možete sve vrlo jednostavno upisati.

4) Slanje kontakt informacija

Kontakt informacije, u smislu broja telefona ili email adrese se danas najčešće šalju čet aplikacijama poput Viber-a. Dobra stvar je što i ako ne upamtite broj telefona koji vam je neko poslao, on ostaje u poruci koju ste dobili i možete je potražiti u bilo kom trenutku i dobiti traženi broj.

5) Podešavanje alarma kao podsjetnika za nešto

Različite vrste podsjetnika možete jednostavno podesiti na vašem telefonu tako da se aktivira alarm sa odgovarajućom porukom. Ovo mogu biti podsjetnici vezano za sastanak koji vam uskoro počinje ili za druge stvari kao što je mail koji je potrebno poslati ili osoba koju je potrebno pozvati.

==

Stvari kao što su kreiranje ponuda, priprema ugovora i slično se još uvijek jedino mogu kvalitetno napraviti na računaru. Ne vjerujem da će u skoroj budućnosti mobilni telefon zauzeti mjesto računara kada je posao u pitanju, ali je za određena radna mjesta svakako postao prioritetno sredstvo za rad i toga treba biti svjestan kada je u pitanju poslovna komunikacija.

Sledeći koraci:

Razmislite koje stvari pored navedenih brže možete uraditi na mobilnom telefonu nego na računaru. Pokušajte da te stvari od sada radite upravo na mobilnom telefonu.

zeljkopopovic.com

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)