Potkazivanje

Bilo je sjajnih duela između Crne Gore i Srbije u mnogim sportovima -Nikolina trica, istorijska Malaga 2008, Lavice u Areni - ali fudbal je fudbal.

Srbija je bila bolja, ili, preciznije rečeno manje loša, i zasluženo je pobijedila na stadionu odakle ni Englezi ne odnose sva tri boda. Tanka utakmica. Pa i navijanje. Kao da je samim početkom sva energija izdušila... Previše predigre, možda - to zna da bude problem.

Televizijski prenos je učinio da se zapitam, nisam vješt ovim novim zakonima, da li je i državna reprezentacija državni simbol. Jer ako jeste ovo je - klasično nepoštovanje. I to, ako mene pitate, za jaču kaznu od 2000 eura. Samo, za ozbiljnija nepoštovanja državnih simbola (kao i za mnoga druga nepočinstva) ovdje je uvijek obezbijeđena bezimenost. Omiljena zaštita štetočina od svake vrste.

Sjetimo se, da ne bude zabune zbog novog logotipa, u vrijeme nepovjerenja u javni servis, Pink je bio dvorski servis pa su dobili - prenose reprezentacije... Onako, bez razloga. Naprosto, oni koji odlučuju više su bili vođeni poslovičnom logikom da komšiji crkne krava nego istinskim interesom i reprezentacije i počanstva domaćega. Zato smo tu gdje smo.

To je bio sasvim trash prenos. Novi žanr. Komentator za pamćenje. Akcenatski raspon od Morave do Morače. A preko Malog Mokrog Luga. Komentator koji ne samo glumi, nego “preglumljuje” crnogorski jezik. Eto kakav je fudbal bio - komentator je glavna zvijezda utakmice. Navijački sam zavapio: Šofro, javi se!

Ono, izgleda, najvažnije: pod Goricom je taj himnični koktel (Bože pravde plus Oj svijetla majska zoro) popijen kako dolikuje - pristojno. I, što je najvažnije - s nogu. Da nikoga ne udaraju po džepu. Potrošili se ljudi oko utakmice, pivo, grickalice, karta, ko će još i kazne plaćati. I da one dvije pravnice („iz ministarstva“) počinu dok ih ne zatrpa lavina posla. Treba pregledati nadzorne kamere, sortirati prijave revnosnih građana. A to kad krene...

Ipak, i pored utakmice koja je zaokupila cijeli grad i državu (sa bonus Murinjom kao atrakcijom) ostalo je nešto i od ove akcije kojom se himni po svaku cijenu želi dati gorak okus. Kao da i to nije nepoštovanje, uostalom.

Začuđujuća je izjava premijera Markovića, budući da povremeno ostavlja utisak čovjeka koji nije spreman za verbalna zalijetanja kakva uglavnom imamo na tzv. političkoj sceni.

Opasno je u današnjoj Crnoj Gori prizivati potkazivački duh i psihologiju „dva svjedoka“. Premijer je olako, čini se, pozvao građane da prijavljuju druge za neustajanje na himnu. Dao je opasnu igračku Crnogorcima. Postoje igre koje zanesu Crnogorce, na neočekivan način, čak, a jedna od takvih je i ova na koju poziva premijer - igra potkazivanja. Onog toplog, ljudskog - komšijskog, prijateljskog, rođačkog, kumovskog... Namirivanje svojih računa od svake vrste. U onome što, olako, najvjerovatnije, zovemo - naša svijetla tradicija, bilo je te igre više nego što pristojan čovjek danas može pretpostaviti.

Na koncu, pogledajte državotvorne medije u današnjoj Crnoj Gori: imate analitičare čiji je svaki tekst potkazivačka orgija. To već postaje - normalno, što bi rekao predsjednik.

Kako će građani reagovati na ovakav poziv premijera? Hoće li biti entuzijastični kao u nekim ranijim istorijskim prilikama, ili se u postmoderno doba na to gleda unekoliko relaksiranije? Ako odziv bude zaista veliki - planira li se angažovanje novih kontrolora ustajanja? Možda je otkrivena nova privredna grana u CG... “Zviždači” ne prolaze, ali za potkazivačima uvijek ima potrebe. Društveno odgovorno potkazivanje? Vjerovatno će to nazvati - ustavno potkazivanje, pa je onda sve u redu...

Ako hoćemo da budemo “čuvari tvog poštenja”, moraćemo brzo - svi da ustanemo.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)