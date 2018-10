Povodom protesta u Baru: Šta bi Arhimed rekao?

Trenutna situacija u Baru, protesti i javno nezadovoljstvo izazvano ograđivanjem 70 stabala čempresa, amfiteatra i gimnazijalskih „Krugova“ radi izgradnje vrtića, dovela je do veoma zanimljivih pitanja. Kao dio struje građana koja se u potpunosti protivi odabranoj lokaciji, između zgrada srednjih i osnovne škole, zapanjena sam nedostatkom bilo čega što bi se moglo nazvati validnim argumentom za ovakvu odluku.

Strana koja se protivi odabranoj lokaciji je iznijela svoje razloge od kojih su najvažniji: 1. nepostojanje higijensko-medicinskih uslova za izgradnju obrazovne ustanove (riječ je o uslovima koji su predviđeni Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja „Sl. listu RCG”, br. 40 od 22. juna 2006, i drugim propisima); 2. bezbjednost djece koja bi bila ugrožena saobraćajem (ulica u kojoj je planirana gradnja je već preopterećena, a sem dvije obrazovne ustanove koje rade u dvije smjene, sa ukupnim brojem đaka koji dostiže i do 1.100 djece po smjeni, u njoj se nalazi nekoliko stambenih zgrada sa vrlo malo parking mjesta); 3. neprihvatljiva sječa 70 stabala čempresa, koja predstavlja bitno oštećenje životne sredine, ali i rušenje živog spomenika generacijama odraslim pod njihovim okriljem; 4. otimanje dvorišta djeci koja pohađaju srednju i osnovnu školu, da bi se isto dalo drugoj djeci pri čemu će, zbog povećane količine buke i manjka prostora, svi biti na gubitku. Ovo su samo neki od argumenata zbog čega je nužno odabrati drugu lokaciju za vrtić.

Čitajući objašnjenja za odabir sporne lokacije, ostala sam razočarana. Čest argument, posebno na socijalnim mrežama, jeste da su “Krugovi” i amfiteatar postali mjesto na kome se okupljaju narkomani i da ih zbog toga treba uništiti. Da li oni žele da kažu da će sve to prestati uništenjem “Krugova” ili da bi narkomani trebalo da se okupljaju u “svoja četiri zida” i ne smetaju drugima? Izjava je toliko sebična, plitka i za osudu, da joj odgovara ovakvo tumačenje. Umjesto da se problem narkomanije shvati ozbiljno, da se insistira na edukaciji i prevenciji, na podršci i oporavku, a kritična mjesta u gradu da se osvijetle i čuvaju, mi imamo ljude koji bi vjerovatno spalili kuću do temelja umjesto da usisaju tepih i operu sudove. Samo takvom profilu ličnosti, uništenje “Krugova” može da izgleda kao rješenje ovakvog problema.

Još jedan od argumenata koji prenosim u citatu sa javnog portala je da je „veoma bitno da vrtić bude u centru grada, a ne na periferiji“. Ne znam čija je ovo izjava, ali je vrlo zanimljiva, prije svega zbog toga što ne govori ništa. Zašto je to jako važno? Šta to fali periferiji? Pritom, pravi Baranin smatra periferijom sve što je udaljeno na više od 7minuta od Robne kuće. Ipak, to na stranu, centar grada je mali, naselja su velika i ima ih mnogo. Zbog čega se ne može izgraditi vrtić u Polju i u Šušanju, na primjer? Sem što bi djeca bila zaštićena od saobraćaja, buke, smoga, vrtići bi bili dostupniji većem broju djece. Niko ne spominje stotine djecei koja žive u Starom Baru, Zaljevu, Polju, Tombi, Šušanju, Mandarićima i ostalim prigradskim naseljima, a koji imaju podjednako pravo na pogodnosti koje pružaju predškolske ustanove. Ili su vrtići samo za djecu iz grada? Kako god postavila ovu izjavu, ne nalazim nijedan dokaz o njenoj istinitosti.

Najzad, dolazimo do toga da je projekat urađen prema zakonu, da su dozvole dobijene u skladu sa zakonom, kao i da je organizovana javna rasprava, opet kako zakon nalaže. Ja se poziva na tu javnu raspravu ne sjećam. Možda ovo zvuči kao da očekujem pozivnicu u zlatnoj koverti, ali je daleko od toga. Govorimo o veoma važnom mjestu u samom srcu grada i, kada se planira projekat koji će uticati na toliko mnogo stvari, smatram da je potrebno obavijestiti građane na način koji će biti zaista uspješan. Nikada nije bilo lakše informisati javnost, samo ako se to želi, a opština ima uslove za to.

Objema strujama je zajedničko da daju apsolutnu podršku ulaganju u obrazovanje i vaspitanje kao i izgradnji novih i modernih ustanova. Ono što tek treba da nam bude zajedničko jeste briga i pažnja prema već postojećim. Za odgajanje kvalitetnih ljudi treba više od knjiga i uskog prilaza školi.

Istakla bih još i građanski duh i borbenost koju pokazuju svi zainteresovani za ovaj problem, a prije svega srednjoškolci i bivši učenici. U vrlo kratkom vremenskom roku ljudi su se organizovali, konsultovani su stručnjaci iz različitih oblasti, traži se adekvatno rješenje. Uredno je najavljen protest za 20.oktobar kada će svi biti pozvani da ispune svoju dužnost. Dužnost građana koji vole svoj grad i žele mu dobru budućnost i razvoj koji nam svima ide u korist.

A Arhimed, pa on bi vjerovatno tražio da se krugovi ne diraju.



