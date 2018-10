Prvosrbijansko zlatno doba

Tuča devastiranih državica oko toga ko će ponuditi podmukliji damping neće riješiti problem siromaštva. Postjugoslaviju je okupirao lik iz stripa Alan Ford zvani Superhik - on uzima od siromašnih i daje bogatima.

Baš se vraćam iz Njemačke. U boljoj kelnskoj četvrti, Silcu, koja bi se u slobodnom prevodu mogla nazvati „Pihtija“, pred Lidlom nema redova. Samo beskućnik koji prosi, zamašćen i neokupan, mahne plavokosoj djevojčici koja, obješena o majčinu ruku, odmahuje. Njena majka se osmjehuje. Na besklasnu idilu kao reflektor padaju sunčevi zraci. Siromaštvo je manje strašno u milosti miholjskog ljeta. Negdje bi rekli i babljeg ljeta, što je od značaja za dalju pređu teksta.

Dobrostojeća sirotinja

Inače, u Lidlovoj postojbini, Njemačkoj, siromašan je svako ko mjesečno ima na raspolaganju manje od 781 eurića. Pada mi na pamet da bi po njemačkim mjerilima skoro cijelo područje južno od Save i Dunava bilo u ljutom siromaštvu. Ne treba porediti jabuke i kruške, rekli bi Njemci. Mi kažemo - babe i žabe.

Njemačka jabuka i srpska kruška su zaista neuporedive jer čovjek koji balansira na njemačkoj granici siromaštva zarađuje skoro dvije srpske profesorske plate.

Formula za izračunavanje siromaštva u Evropskoj uniji jeste poprilično logična: ko nema 60 odsto od prosječne sume koja je na raspolaganju građaninu te zemlje - siromašan je. Relativno. Jer je siromašan u relaciji sa jednom dogovorenom veličinom.

Samo treba imati na umu da je 60 odsto od pozamašne svote više nego 60 odsto od mizerno male sume. Tako njemačke babe (klošar pred Lidlom usred kelnskog babljeg ljeta) iz srpske žablje perspektive moraju da izgledaju kao dobrostojeća evropska sirotinja.

Proizvodnja pjene

To, naravno, ne bi trebalo da posluži njemačkim neoliberalima kao argument da njemačkoj sirotinji dodatno skrešu pomoć, jer, eto, i u Srbiji se živi. Prije bi bilo nužno da se ‘prvosrbijanci’, ovako evropski upodobljeni, a puni iste mržnje prema drugosrbijancima, ovaj put sa evropejsko-nacionalnih pozicija, zapitaju otkud polumilionska ljuta sirotinja u Srbiji? Sve ih stvorio Đilas? Otkud toliko djece među njima?

Zašto dvije trećine ljudi u Srbiji misli da su siromašni? Otkud to da je svaki četvrti zaista na pragu siromaštva, dakle po evropskim mjerilima izložen teškom riziku iskliznuća u bijedu?

Oni koji ne mogu da zarade ni stotinjak eurića mjesečno samo su vrh ledenog brijega. Ostatak se u Srbiji loše vidi od hiperventilacije vladajuće elite koja krstari ružičastim medijskim morem. U Njemačkoj imaju zgodnu riječ za taj tip medijske strategije vladanja - šaumšleger. Čovjek koji neprestanim bućkanjem stvara pjenu. A kroz pjenu se ne vidi dno. I oni na dnu.

A te na dnu su uglavnom uspjeli da ubijede da su sami krivi za svoju nesreću. Siromaštvo je, kao i bolest, nešto što se krije, mada se ni od koga ne može stvarno sakriti.

Sveto trojstvo - rat, tranzicija, globalizacija

Ponekad dobijamo krupnu sliku bijede kada televizijski rijalitiji uđu kamerama u devastirane domove samohranih majki i očajne djece, kada fokusiraju suze očeva koji usljed bolesti vide kako im najbliži tonu u bijedu. Te ruševne kuće bivaju volšebno opravljene, ta napaćena lica sinu nadom i ganućem. Ali to je televizija. Onih pola miliona izvan dometa kamere, ona anonimna četvrtina stanovništva izložena riziku siromaštva, one dvije trećine ljudi što mimo uljepšanih statistika osjećaju neimaštinu kao svoju tegobu - niko od njih nije vijest. Oni su masovna, banalna svakodnevica koju je proizvelo sveto trojstvo rata, tranzicije i globalizacije.

Kakav je socijalni refleks takozvanih lijevih partija? Može li se sa te strane očekivati empatijska politika? Uzmemo li za primjer srpske socijaliste, onda moramo s žaljenjem konstatovati da su oni neka vrsta lažno lijevih nacionaldemagoga. Demokratska stranka bi u svakom uređenom društvu bila partija desnog centra. Samo u Srbiji ona može izgledati kao liberalna ljevica, pošto su desno od nje skoro svi - od spomenutih nacionalnih socijalista preko naprednjaka, radikala, razih neočetničkih grupacija do ljutih ljotićevaca, bivših i sadašnjih. Svi ti likovi se služe parolama socijalnog populizma, optužujući za socijalno razgrađivanje Srbije političke protivnike i svjetsku zavjeru.

Ali niko osim možda poneka grupica entuzijasta da postavi jednačinu socijalne pravde kao svoju fundamentalnu programsku formulu. Neobrazovani su i dalje zaglibljeni u siromaštvo, obrazovani bježe u inostranstvo. A oni između životare.

Dedinje i Rakovica

Niko od političkih lidera suštinu svoje politike ne mjeri suzbijanjem siromaštva. Osjećaj socijalne nepravde je odavno preusmjeren u osjećaj nacionalnog poniženja. Otimaju nam Kosovo. I to ‘mi’, ta navodno besklasna zajednica teoretski obuhvata i one na Dedinju i one u Rakovici. Vještina vladanja i medijskog spinovanja jeste u uspješnom nagovaranju onih iz Rakovice da mrze daleke ‘Šiptare’ misleći da su na neki način makar u toj mržnji jednaki s ratno-tranzicionim profiterima.

U balkanskom neoliberalnom socijalnom konceptu sa dugogodišnjim zakašnjenjem dopustiš da Lidl uđe u Srbiju. Zakašnjenje je bilo smišljeno da prvo monopolisti oblače i hrane Srbiju po većim cijenama.

Onda dođe njemački koncern. Ljudi se pokoškaju oko kokošaka, kod drugih samoposluga padaju cijene i - eto ti socijalnog programa. Sirotinja može da kupi koju kilu piletine više za onih ni sto eurića. Malo li je?

Malo je.

Superhik - srpski junak

Siromaštvo se neće suzbiti samo investicijama, bez obzira da li iza njih stoje ‘braća Njemci’ kako je to u zanosu otvaranja još jednog proizvodnog pogona nehotično satirično rekao predsjednik države, ili “braća Kinezi” koji oblače sirotinju, grade mostove, kupuju rashodovane rudnike i ne postavljaju nezgodna pitanja. Još uz ‘braću Ruse’ ne daju izgubljeno Kosovo.

Upravo Njemačka je primjer kako sjajna privredna situacija uz zapostavljanje društvenih gubitnika dovodi do veće zaposlenosti i - povećanja socijalnih razlika. A potom i do povećanog nacionalizma.

Neoliberalni koncept je odavno opisan u stripu Alan Ford. Tamo je Superhik - vrsta pervertiranog Robin Huda - uzima od siromašnih da bi davao bogatima. Ta igra se još uvijek igra i u Srbiji i u okolini.

Superhik je drugo ime za ‘dobru investicionu klimu’.

Tuča malih devastiranih postjugoslovenskih država oko toga ko će ponuditi podmukliji damping - od cijene rada do plaćanja harača investitorima u vidu subvencije na platu ili poklanjanja zemljišta i infrastrukture - neće riješiti problem siromaštva.

Ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, u zdravlje stanovništva, ekološku modernizaciju zemlje - ako treba i masovno opismenjavanje, klasično i računarsko, mogu posle decenije ili dvije početi da donose opštu korist.

A do tada?

Makar ne prepustiti samo Lidlu da pritiskom na cjiene učini do sada najviše za sirotinju u Srbiji. Jer bi to - da nije tragično - bilo veoma bizarno.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)