Pustinjska lisica

Čovjek se borio u Pustinjskoj oluji

i sad na kartonu ističe taj podatak

kako bi dobio dva, tri dolara.

Gledam ga svakog dana,

sjetim se lako Pustinjske oluje,

dalekog televizijskog rata

nad čijim žrtvama niko nije brinuo -

medijska kampanja bila je strašna

a otpor Iračana strašno slab.

Ko bi rekao da se ovaj prosjak nekad

mogao nazvati vojnikom imperije?

Orobio je drugi kraj svijeta i zaštitio

demokratiju, izvore energije, sve do

čega velike sile po pravilu drže.

Jednom kad na ulicu izađe sa puškom,

medijska mašina opet će obratiti pažnju

na njegove zasluge.

Do tada, on je samo sumnjivi

prevarant i ko zna da li je uopšte bio

u vojsci, olinjali hipik ravnih

tabana, i sve je ovo predstava za

lakovjerne patriote što na raskrsnici

koče i sjete se pobjede u davnom ratu

puni sjete i nade u nove pokolje.

Ima li šanse da se ovaj heroj iščupa

iz bijede, ima li šanse da se vojna

mašina samouništi u produkciji rata

i mira, to su pitanja dok se upali zeleno,

trice i prdnjava, niko o tome ne misli,

svi znaju da prosjaci prose, imperije vladaju,

ljudi imaju kristalnu predstavu

o svijetu u kojem žive i njegova

pravila prihvataju lako,

kao saobraćajna.

