„Sve su države manje - više imaginarne, prije svih vaš Urugvaj, Borhese“, kaže Sabato na jednom mjestu u knjizi razgovora dva velika, a tako različita Argentinca.

Jedan od razloga što su ljudi tako često opterećeni/osjetljivi povodom imena države jeste i to - „stabilno“ ime stvara iluziju neimaginarnosti. „Vječnost“ imena priziva „vječnost“ imenovanog.

Opet, neko će reći da ime nije važno, jer (kao što znamo zahvaljujući Šekspiru i Umbertu Eku) „ruža bi isto mirisala i sa drugim imenom“.

Sjutrašnji referendum koji će možda učiniti da Makedonija promijeni ime očigledno je aktivirao kod građana Makedonije i nadu i strah. (Strah i nada, Nadežda Mandeljštam, knjiga koja je otvarala oči, sedamdesetih.)

Nada da se može izaći iz začaranog kola balkanskog primitivizma, zaključiti famozni spor sa (pre)upornom Grčkom i krenuti dalje. Strah? Čega se ljudi plaše? U principu, dobar dio ljudi zazire od bilo čega novog. Razgažena cipela je najudobnija... Čak iako vas ne može odvesti nigdje.

Nakon velikih odluka ove vrste - na kraju se obično ispostavi da su i strah i nada bili - pretjerani. To je dobro znati jer sada izgleda da je makedonsko društvo nepomirljivo podijeljeno. Ljudi strecaju od tzv. istorijskih odluka. Sjećete se ovdašnjeg referenduma - bilo je onih koji su glasali za zajedničku državu vjerujući da će se poslije referenduma povećati broj kilometara do Beograda.

U Makedoniji je vidljiva žestoka podijeljenost. Ali u suštini razlog nije ime, već put u budućnost. Izjava predsjednika makedonske države da neće ni izaći na glasanje je demonstracija tvrdoglavosti. Ali, iza tvrdoglavosti u politici obično stoji toliko toga, rijetko kada i principijelnost. Razloge za tvrdoglavost prije treba tražiti u tome što bi, najvjerovatnije, pozitivan rasplet razvlastio i simbolički arhivirao jednu nacionalnu elitu koja je, kako to obično i biva sa takvim elitama, vjerovala da je nezamjenjiva. Koja je, a stvari uglavnom tako funkcionišu, sebe poistovjetila sa tzv. državnim interesima i državom samom. Nije nama nepoznato ovo o čemu govorim, nije potrebna Makedonija da ovdašnji čitalac shvati o čemu se radi. I kakva je prirode te tvrdoglavosti.

Još jedan zanimljiv detalj - nakon ovolike i ovako jasne podrške najvećih političkih adresa Zapada premijeru i dogovoru oko novog imena, poraz na referendumu bio bi svojevrstan šamar Zapadu, poraz one politike za koju se vjeruje da region vuče naprijed, što dalje od nesažvakane istorije i žuđene (tuđe) geografije. Bio bi to i razlog za onaj Putinov osmjeh poput Mona Lize.

Makedoniji novo ime, a nama - stare navike...

Makedonija je zemlja sjajnih pjesnika, ali ne znam hoće li neko od njih, zbog obaveza na referendumu, naravno, učestvovati na „svjetskom festivalu poezije“ koji je iznenada nikao i gromopucateljno najavljen na obalama Morače, u Podgorici. Zove se “Eminesku-Njegoš” ili “Sreten - Milo”, nisam siguran. Vidjeli smo da su (svjetski) pjesnici nagradili medaljom i predsjednika Đukanovića. Sa srećom.

Možda mu daju i sljedeću Njegoševu nagradu? (pismeniji je od posljednjeg laureata).

Milo i poezija? Da ga nijesu zamijenili sa Lukšićem, on je bio lirska duša? Ili je pjesnička medalja za Đukanovića refleks socrealističkih vremena - kada je predsjednik obavezno bio i počasni predsjednik udruženja pčelara, radio-amatera, mašinbravara, mesara...

Još od one medalje od penzionera iz Alabame, Mersijeke ili kako se zvaše i svjetskih humanista, ova je najživopisnija među svim tim silnim priznanjima. Eto, da ga i svjetske pjesničke mase, predvođene Rumunima i Sretenom Perovićem, obožavaju jednako kao i birači od Ulcinja do Pljevalja, i od Bukurešta do Pjongjanga...

Da, ne daj bože, današnja Crna Gora treba da promijeni ime, pravo bi bilo - Potemkinovo selo.

