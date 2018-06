Sok od ječma

Tresla se RTCG, rodila se čaša. I to čaša soka. Bura u čaši od soka, pivo u čaši od soka, a čaša u studiju. Dobro se zna da čašu soka od jabuke još niko ne popi što je javnost ne odobri. Da, pomamila se “javnost” što je možda neko popio čašu piva u toku prenosa utakmice.

Prethodno su se svi sa pravom ljutili što slika nije HD. Svi su bili stručnjaci, ali samo jedan je čovjek znao to da sredi. Sad je problem čaša. Malo je licimjerno što je na tv-u čaša sa pivom, jer velika većina tih koji prate fudbal između sebe i tv ekrana imaju upravo pivo na stolu.

Naravno da nije u redu i da nije zakonski da se pivo promoviše na televiziji na taj način, naročito ukoliko je to državna televizija, ali treba imati u vidu da je riječ o državi Crnoj Gori. Ništa tu ne abolira one koji su potencijalno služili ili konzumirali pivo, ali na kraju krajeva, nije čak problem ni u pivu, ni u čaši, već u načinu na koji RTCG se pravda da to nije bilo pivo.

Može limenka da se plati i deset miliona, ali to je limenka prvog brata i to je legitimno, i to narod prihvata glat, ali ako je neko popio čašu piva tokom prenosa, e, pa to je grijeh na nacionalnom nivou. Malo smo licimjerni, malo više. Nije ti fer, nije sportski. Duši nam guma negdje, a nije ventil.

Horejšio ne bi razmrsio ovaj RTCG čvor, i tvrdnje da nije riječ o pivu, nego o soku od jabuke. Kaže se, takve tragove na čaši ostavlja i sok od jabuke. Ali zna naš narod sklon alkoholu istinu. Alkoholičar je onaj ko i sok od jabuke pod uglom sipa u čašu.

Kako bi srećno društvo bila Crna Gora kad bi to pitanje “je li sok ili pivo” bilo zaosta goruće pitanje, na državnom nivou. Možda da se beko zapita zašto nema naših fidbalera na svjetskom prvenstvu, ili da se zapitamo koliko se ulaže u sport a koliko u kriminal.

Opterećeni tečnostima, izdušili smo na pivo i sok od jabuke. A nas najviše žulja gorivo, koje je poskupilo pa je Duško iz Vlade rekao da će to da se izbalansira i da će sve biti ok, kako to nije u redu i kako će sve da provjeri i određenima skrene pažnju. Posolio je narod demagogijom, počeli je svjetsko, vrti se fudbal, Srbija dobila Kostariku, Hrvatska razbila Argentinu i zaboravismo gorivo za tren. Sad diskutujemo o pivu i sokovima.

Najsrećnije rješenje je da se nađemo na pola puta, narod k RTCG pa eto neka kompromisno rješenje bude da ne u čaši bio sok od ječma. Eto, baš neka bude to u našoj čaši. Da smiješano to najlakše popijemo i ostanemo nasmijani.

Svi koji se trude da od RTCG očekuju ozbiljnost, svi koji upoređuju RTCG sa BBC i nekim ozbiljnim servisima, ne zavaravaju sebe već glume naivnost. Znaju svi sve, znamo svi kakav je RTCG, samo nam je najlakše da ih ispljujemo jer ozbiljne igrače ne smijemo da diramo, a moramo na nekoga da izdušimo.

