„Splačine za Socijaldemokrate“

Sada je već urbana legenda čuveni grafit sa Zabjela, ispisan sredinom 90-ih:,,Nijesmo velika partija, ali smo zato velika go*na - Narodna stranka’’. Da se na ovaj način pokloni sva pažnja jednoj političkoj partiji, složićete se, moralo se dobro zamiritati!

Danas kad Narodne stranke više nema, mislim da bi je u ovome grafitu, bez dileme, na pravi način mogla zamijeniti popularna SD, partija moderne evropske ljevice. Tačnije, puno je razloga da SD kao fenomen toliko superiorno dominira nad konkurencijom, da čak ni Pozitivna, i to sa ambasadorom Pajovićem, (ex predsjednikom Skupštine), nema baš nikakve šanse da se nađe kao opcija za zamjenu.

U narednih par redova, zloupotrebljavajući datu slobodu, biće navedeno nekoliko argumenata, iz kojih proizilazi da su Socijaldemokrate najgora politička pojava na ovima prostorima, i zašto se savršeno uklapaju u gore citirani grafit.

I nakon najpovršnijega presjeka njihova dosadašnjega djelovanja, samo se nameće da niko vulgarnije, jeftinije, banalnije, suštinskije i neskrivenije na političkoj sceni ne demonstrira što je bit kolotečine u kojoj se, kao društvo, nalazimo. I sve to u isto vrijeme, i baš svakim svojim potezom! A upravo je to rak-rana svih političkih kalkulacija i dešavanja posljednje tri decenije, koja nas je pokopala. Tako da, SD, partija moderne evropske ljevice, u stvari predstavlja paradigmu svih anomalija nezreloga i nes(a)vjesnoga crnogorskoga (pred)političkoga bića uopšte!

Pratimo ih redom, od nastanka.

Korijene SD-a, pronalazimo u SDP-u puno ranije od posljednjega kongresa te partije. Tu mutaciju ideje i politike SDP-a iz 90-ih, manifestuje neka vrsta kalema, nastala njihovim političkim,,spajanjem’’ sa nekadašnjim koalicionim partnerom. Treba biti objektivan, pa reći da kalem nije svojom voljom proizveo DPS, ali je činjenica da je u početku sebično dozvoljavao da se razvija, da bi kasnije, shvatajući koliko je porastao i u kojemu pravcu može rasti, baš počeo da ga njeguje, i to sa velikom pažnjom.

Posljednji kongres SDP-a je bio samo pokušaj da kalem u potpunosti učini tu partiju samo,,kalemom’’, i očekivana reakcija onih koji se brinu sa strane o kalemu. Spletom nesrećnih okolnosti (da li po kalem, ili po SDP?!), to nije uspjelo, pa je kalem, poslije višegodišnje muke izašao iz ormara kao, usuđujemo se reći, legendarni SD.

Od osnivanja se krenulo,,đonom’’, kao bi to saželi Cetinjani. Odmah taj slučaj Ramade, te kolosalne i očigledne zloupotrebe (čitaj krađe!) državnih novaca, postaće znak prepoznavanja i matrica djelovanja. Demonstrirano je koliko nekadašnjemu kalemu u stvari nedostaje svjetlosti, koju nije mogao da dobija u toj mjeri u SDP-u (koji je, opet radi objektivnosti, itekako umio uživati u njoj).

Koliko je to bila drska rola SD-a, naočigled svih nas koji živimo predstavu, možda treba uporediti sa reakcijom države, koja je uslijedila u vidu,,ozbiljnoga’’ sudskoga postupka. Vispreniji i vještiji u čitanju onoga što dolazi i proizilazi iz ovakvih situacija, rekli bi zajedljivo, da je upravo samo takav nastavak i bio očekivan. Grubo je prikazan besmisao svih onih koji očekuju nešto od sudskih postupaka ove vrste, uz jako opasan i specifičan način kuraženja SD-a, partije moderne evropske ljevice. I ne samo nje, nego i svih onih političkih tvorevina koje žele biti Ona, a koje su na pravi način protumačile poruku ovoga procesa: Nije Vujica Lažović, no Ivan! Pa neka je predsjednik Skupštine! I ne treba P.P. ženu koja je prijavila ovaj bezobrazluk, nagraditi! Nju treba kazniti, a SDovca N.O., jedinoga osuđenoga zbog ovoga državnoga skandala, nagraditi (Opet je pri para’)!

Da je Ramada sve osim izolovani incident, da je poruka sudskoga procesa shvaćena i prihvaćena, pokazuju svi manji i veći sljedeći bezobrazluci koje je sprovela ova partija moderne evropske ljevice! Uzmimo Cetinje kao primjer njihove paradigme djelovanja na lokalu, ako smo već Ramadu kao opšti obrazac.

Politika dosljednosti i principijelnosti, ono što je sinonim za SD, na Cetinju je nadgrađeno, valjda u skladu sa statusom i rejtingom Prijestonice. Ostaće čuvena,,platforma razvoja Cetinja“ koje je proizašla nakon potonjih lokalnih izbora, iz pregalaštva lokalnih SDovaca, rukovođenih samo budućnošću Cetinja. Nikako,,personalnm rješenjima“ za direktorske fotelje, u koje isto sjedoše, još se svađajući oko njih! I to ne zbog nestručnosti sjedala onih što ih popuniše, nego ko će više i visočije, a da je manje kvalifikovan! Ili, još manje zbog čuvene SDovske doktrine: Nama ne smetaju fantomke i batinaši sa dana izbora, jer smo mi patriote iznad svega!

Suštinski, svo djelovanje se svodi, oblijepljeno ispadima patriotizma frontmena SDa- I.B., na sljedeći obrazac: u godini,,konsolidacije’’ javne uprave - direktori SD-a (E.K. i D.O.) prime po 20 ljudi u svoje resore, ali ne zato što su istaknuti članovi ove partije, već što baš vole Montenegro i zbog zahtjeva i obima poslova!; bahato, nadmeno i neprofesionalno ponašanje ministara iz njihovih redova, jedno od važnijih ministarstava u zemlji, gotovo da učini samo platformom za promovisanje,,The ministra’’ (D.Š.), a drugoga (K.H.) učini da zarati sa svima iz struke, kojoj on i ne pripada, i nema pojma o njoj, makar iz ugla onih koji su iz te struke i kojima basta da mu to javno i nedvosmisleno saopšte. Ali, oni su i to spremni da trpe! I kad prime platu na kraju mjeseca, plaču! Koliko nas sve vole, ofkors!

P.S. Naslov, koji nema baš nikakve veze sa tekstom (šala!), ukraden je sa portala Vijesti. Pod njime je prenijeta vijest o reakciji Cetinjana nakon pricipijelnoga i dosljednoga sklapanja vladajuće koalicije, kojom je DPS-u omogućeno da do kraja satre Cetinje. Neko je, zaista vrcavo, ostavio puno korito splačina ispred njihove kancelarije, valjda aludirajući na pobude SDovoga bavljenja politikom, a u skladu sa čuvenim niknejmom partije: Ivanova korita!

Autor je pri vrhu SD-a još od ‘90-ih i direktor par direktorata

