Stajati ili plaćati

Svojevremeno je Fuko napisao „Nadzirati i kažnjavati“, pokazujući kako se način na koji država kažnjava one koji su se o njene zakone ogriješili mijenjao. Suština priče je da je proces išao ka pacifikaciji i traženju ljudskijih, da tako kažem, načina, što se vidi u zamjeni javnih vješanja zatvorskim kaznama, najprostije rečeno. Rizikujući da ostanem nedorečen, neću se više osvrtati na Fukoove argumente, ali je jasan osnovni cilj ovog kratkog osvrta: više vodimo računa o uzrocima pa samim tim brinemo i o ishodima.

Crnogorska realnost mi izgleda kao šestougaoni teren. Ako ubacimo lopticu u teren takvog oblika, ona će se odbijati od jednog do drugog ugla bez jasnog usmjerenja. Drugačije rečeno, kao da izbjegavamo da riješimo svoje probleme, nego ih po malo načnemo, riješimo ih za do kraja ove godine, a šta će biti za 3 ili 7 godina nije toliko važno. Loptica ide bez ikakvog jasnog cilja. Aktuelizacija odnosa prema državnim simbolima, kroz uvođenje novčanih kazni za one koji ne ustaju kada se intonira himna, jedan je od primjera. Dilema je vrlo jednostavna: stajati ili kažnjavati.

Naizgled, sasvim jednostavno pitanje koje, čini mi se, ne može nikoga dovesti u dilemu. Ako volim (poštujem, identifikujem se, emotivno vezujem itd.) himnu, ustaću uvijek kad se intonira. Ako ne volim (iz bilo kog razloga), opet ću ustati, jer imam dovoljno razuma da kažem sebi da mi je miliji novac u džepu nego na tuđem računu. Oni koji su ipak tvrodokorno orijentisani protiv postojećih simbola vjerovatno neće ustati, računajući da će proći kao i svi koji svakog dana redovno prolaze kroz crveno svjetlo na semaforima ali ne bivaju kažnjeni. U svakom slučaju, rizično ponašanje, koje kod nas prolazi kao i svako drugo, pa je i ohrabrujuće.

I eto, problem je riješen, zakon će se sprovoditi i sve će biti super. Ali, zar je potrebno da uvodimo kaznene mjere da bismo tjerali ljude da ustanu na intoniranje himne sopstvene države? Zašto se ne postavi pitanje ko je odgovoran za to što neko ne ustaje, odnosno što himna nije opšteprihvaćena. E to je problem, koji teško da jedan zakon može da riješi brzo, osim ako nije usvojen konsenzusom. A kad je trebalo, niko nije mislio o konsenzusu. U stvari, postoji li konsenzus kao pojam u našoj politici? Ili je možda zabranjen, nepisanim pravilima?

Zar državni simboli ne bi trebali biti ono što nas sve ujedinjava? Ne, važniji su politički ciljevi, to je poruka koja se tada slala i koja se sad šalje. Da budem potpuno jasan, jednaku odgovornost snose svi politički akteri koji su učestvovali u procesu usvajanja sadašnjih državnih simbola, sa obje strane političkog spektra, jer nisu bili spremni za dogovor, kako oni koji su činili vlast tako i opozicija. Držati svoju poziciju i ne odstupati je lako, ali kao što rekoh, na duži rok, neće donijeti pravo rješenje.

I tako dođosmo do izvrnutog smjera nadziranja i kažnjavanja. Umjesto da ustajemo na himnu zato što je volimo, ustajemo zato što moramo. Ne znam koliko su oni koji su doprinijeli svemu ovome čitali Fukoa, ali ono što sigurno vidimo je da nisu dovoljno obradili literaturu koja se bavi problemom odgovornosti. Politika je djelatnost koja bi trebalo da stremi opštem interesu, odnosno ispunjavanju interesa svih građana. Školska definicija, koja samo otvara dodatna pitanja. Ali, pokazuje šta politika ne bi trebalo da bude.

Krećemo se korak unazad jer kao da opet stvaramo podjelu, na poslušne i neposlušne, patriote i nepatriote, a ove druge ćemo natjerati da budu poslušni. Istina, tako možemo funkcionisati i živjeti dugo vremena, ali nećemo riješiti pitanje stabilnosti poretka, povjerenja u institucije, poštovanja razlika itd, itd. Nećemo se valjda oslanjati na iskrenost patriota koji će snimati telefonom ko ustaje a ko ne kada se intonira himna i onda preko jutjuba omogućiti zvaničnim institucijama da porade na patriotizmu kroz dostavljanje fakture za sjedjenje.

Niko neće biti veći Crngorac, Srbin, Hrvat, Holanđanin, ako zna da mora ustati kad čuje svoju himnu zato što zna da će biti kažnjen. Duboko u sebi, svaki put će se sjetiti visine kazne, pa će dok se intonira himna razmišljati o fiksevima sa upravo odigranog tiketa. Naprotiv, ispoštovaće formu, ali neće suštinu. A suština je polazna tačka, od koje se stiže do forme, ne obrnuto. Isto je tako forma patriotska kontrola, više nego što je suština. Neka nas vrijeme makar jednom nauči koliko smo u pravu.

Autor je saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica

