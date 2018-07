Ti hladni Šveđani

Elin Erson ustala je pred polijetanje aviona, i izrazila protest zbog planiranog deportovanja jedne osobe u Avganistan. Ona je počela da snima sebe i govori o toj situaciji, iako su je upozoravali da prestane, i kulturno a i povećanim tonom sugerisali su joj da mora poštovati pravila, ali ona je i dalje snimala i branila ljudska prava čovjeka kog su krenuli da deportuju. Branila je njegovo pravo da živi slobodno, i govorila je kako „šalju čovjeka nazad u pakao“ i da to nije ljudski.

Ona je student iz Švedske a putovala je avionom na relaciji Geteburg - Turska. Ona se trudila da nagovori ljude da izbjeglica „siđe“ sa aviona, i da avion poleti bez njega. Zatim je nagovarala i pozivala na ljudskost pilota, jer on ima pravo da odbije da leti. Strašan video o borbi za istinska i osnovna ljudska prava pogledalo je za nekoliko dana preko četiri miliona ljudi.

Elin Erson u jednom trenutku počinje da plače, moli ljude da ne izručuju izbjeglice i da ne šalju ljude nazad u rat. „Ja neću da sjednem dok ova osoba ne bude van ovog aviona“, kategorično je ona ponavljala pokušavajući da što više vremena „kupi“ za izbjeglice, pokušavajući da im pomogne bez obzira što se ne znaju i što nisu u srodstvu. Zato je šokirao ovaj video cijeli svijet, zato što su pobude plemenite, i što nije uobičajeno da neko žrtvuje svoje vrijeme i da izlaže sebe kršenju određenih pravila i zakona zarad izbjeglice i deportacije u Afganistan.

Za to vrijeme, na facebook stranici Podgorički Vremeplov mogli smo vidjeti kako to sebe snima crnogorska omladina, i za što se to oni bore. Prvi snimak koji je svojim idiotlukom šokirao oguglalu javnost prikazuje mladiće koji kolima ogromnom brzinom šibaju bulevarom, i prolijeću kroz čisto crveno bez kočenja. Oni se ne smiju mangupski, ni šeretski, ne čuje se ni smijeh dokolice, već smijeh idiotluka jer eto, oni nešto i nekog izazivaju pa makar to bila i smrt. Ali nisu oni tolike mudonje, oni prolijeću kroz crveno u jakom automobilu i moguće je da spršte nevinog pješaka ili nagrde nekog u drugom automobilu. Oni da su mangupi i da su baš toliko ludi koliko bi voljeli da budu trpali bi u burence metke i igrali ruski rulet. Ali, oni su kukavice, zato imaju potrebu da se dokazuju.

Drugi video prikazuje momke na bijesnom motoru kako grabe podizanje rampe kod tunela Sozina i prolijeću bez plaćanja. Dakle, izbjegli su da plate par eura, a voze se na motoru od ko zna koliko hiljada eura vrijednosti. E, to su naše šićarske vrijednosti, to su dometi omladine koja je vidjela od elite i stubova društva kako se živi. Bahato, za svoju guzicu i bez ikakve empatije za ostale.

Ako poredimo video koji je napravila Elin Erson iz Švedske, gdje mi vjerujemo da žive strašno hladni ljudi, sa videom iz Mediteranske Crne Gore, gdje žive isključivo hrabri i srdačni ljudi, može samo da nas bude sramota. O svijesti je riječ, a i o hrabrosti, jer bez automobila, pištolja i motora Elin Erson učinila je više nego svi studenti Crne Gore sa njihovim (ne)aktivizmom u poslednjih trideset godina!

