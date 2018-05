Suzdržanost Donalda Trampa prema ruskom predsjedniku Putinu para oči. Novinar Luke Harding ("Guardian") tvrdi da Moksva posjeduje kompromitujući mateijal protiv njega.

Luk Harding je dopisnik britanskog lista "Gardijan". Autor knjiga "Mafijaška država: reporter u Putinovoj Rusiji" (2011) i "Izdaja: tajni susreti, prljave pare i kako je Rusija dovela Trampa u Bijelu kuću" (2017)

FAZ: U Vašoj knjizi "Izdaja" opisujete bliske kontakte Donalda Truampa sa Moskvom. Da li je za Vas američki predsjednik Putinov agent?

"Agent" nije odgovarajući pojam u ovom slučaju, jer izaziva pogrešne asocijacije. Donald Tramp ne izvodi kozačke plesove u uniformi sovjetskog pukovnika. Odlučujuće je da je on i kao kandidat i kao izabrani predsjednik i kao inaugurisani predsjednik imao i ima jednu vrlo posebnu povezanost sa Putinom. Što se osobito ogleda u Trampovoj sudržanosti u kritici prema gazdi u Kremlju – iako Tramp inače svakog brutalno kritikuje, posebno Njemce i njemačku automobilsku industriju. On se ponaša grubijanski prema Terezi Mej, gazi gradonačelnika Londona, pljuje po "New York Times", ponižava Džefa Sešna – ali prema jednom jedinom čovjeku na ovoj planeti, prema Vladimiru Putinu, je manji od makovog zrna i sav se topi od prijateljstva.

Tramp ima naviku da ismijeva muškarce koji nisu visoki i da svakog od njih, kad o njima priča, odmah javno označi kao "malog". Putin je sve, samo ne visok, upravo je veoma mali rastom. Ali Tramp nikad, i pored toga, nije izgovorio da je Putin mali.

FAZ: Šta je razlog za Trampovu šarmantnost prema Putinu?

Tramp je kompromitovan. Mi imamo potvrde o tome da je u Moskvi tajno snimljen na videu. Mi ne znamo šta se na tom snimku vidi. Možda kako on rano odlazi u krevet i čita francuske novele ranog 19. vijeka. A možda se vidi kako on skuplja više nego egzotična iskustva za jednog muškarca. Ono što znamo je da KGB iz njega proistekli FSB, imaju veoma dugo iskustvo u pravljenju video-snimaka sa prominencijom u glavnoj ulozi.

Trampove veze sa Rusijom sežu veoma daleko. Prvi put je on tamo bio 1987. A to putovanje je organizovala tadašnja sovjetska vlada. A i platila. Već tada su ga nadgledali. Puno toga govori da se kod Trampa radi o "On-off-Operation", znači: KGB je prosto sakupljao materijal kojim bi ga "uveo u brazdu" i mogao da ga kontroliše. U obaveštajnom žargonu se to zove "kultivisati" nekoga.

FAZ: I kako priča ide dalje?

Trampa su stalno "kultivisali". I intenzivirali to za vrijeme Obaminog mandata, 2011, 2012 i 2013.

FAZ: Da li, sem tog navodnog videa, ima i drugih indicija?

Svi ljudi u prvoj postavi Trampovog tima su, na ovaj ili onaj način, imali i imaju veze sa Moskvom ili neku rusku dimenziju. Pol Manafort, Džef Sešn, Majkl Flin, Reks Tilerson, Feliks Sater ili Karter Pejdž. Imam prosto utisak da je Moskva pola Trampovog kabineta sastavila.

FAZ: Što opet nije dokaz?

Najveći dokaz su tu finansijske veze. Trampove firme de facto već 30 godina funkcionišu kao perači ruske gotovine. A djelimično i kao skrovišta te jazbine ruskih mafijaša. Od kojih su mnogi osamdesetih i devedestih godina živheli u Trump-Tower. Što se bez problema može dokazati. Puno njih je kasnije i osuđeno i završilo po zatvorima. Upada u oči takođe da sam ja sve to u detalje naveo i opisao u mojoj knjizi, a da me Donald Tramp nije tužio. Prodato je na stotine hiljada primjeraka, knjiga je bila broj 1 na besteler-listi „New York Timesa“: ja sam ga u njoj javno optužio da pere Rusima pare. A on nije reagovao. Do sada nije stiglo pismo Trampovih advokata. A Vi to možete da intepretirate kako kod hoćete!

FAZ: Za Vas je Trump znači kompromitovan. Koliko dugo seže, po Vama, Putinov uticaj na njega?

Pa pogledajte samo šta se desilo sa njegovim ministrom Reksom Tilersonom. Kad je izgovorio da je atentat nervnim otrovom na Sergeja Skripala, u Salisburiju, djelo ruske države i osudio ga, Tramp ga je samo dva sata kasnije izbacio iz vlade. Kasnije je to opravdao time što je tak korak navodno odavno planirao. Iz najboljeg izvora u Bijeloj kući sam čuo da je Donald Trump dobio nervni slom kad je čuo šta Tillerson izgovara i da potom nije htio da čuje za njega. Znači: čak i ljudi u Bijeloj kući vjeruju da Tramp na neki način ispunjava naređenja jedne strane sile.

FAZ: Ovo su teške optužbe....

Da, znam. Zvuči avanturistički, kao iz romana, ali na žalost je realnost a i deševa se dikretno pred našim očima.

FAZ: Vi vidite takođe i vezu između pokušaja ubistva Skripala i rada specijalnog istražioca Roberta Milera, koji vodi istragu o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore kao i ruske konekcije prema Trampu. U čemu vidite tu vezu?

Ovaj atenat je prvo poruka arogancije i zastrašivanja prema Velikoj Britaniji, koja skoro da više nema prijatelja u Evropi, koja nema dobre odnose sa Njemačkom a ima vrlo loše odnose sa Trampom. A drugo: atentat je poruka svima onima u Rusiji, prije svega u ruskoj obaveštajnoj službi, koji se usuđuju da kooperiraju sa Zapadom, a treće: to je poruka specijalnom istražiocu Mileru. Svima koji hoće da sarađuju sa njim je time rečeno: "Ovo će se i vama desiti! Ima da vas uništimo! A možemo da vas ubijemo gdje god to poželimo! I vaše porodice! Ako nas izdate".

Sem toga je to bila poruka i britanskoj tajnoj službi MI6, koja je i dalje velika rivalka ruskih službi. Ne zaboravite da je oficir MI6 Christopher Steel sastavio dosije o Trampovim kombinacijama sa Rusijom, koji je nanio ogromne štete Moskvi i Putinu lično.

FAZ: Da li su reakcije Zapada bile odgovarajuće, prave i zadovoljavajuće?

Tereza Mej je najavila da princ Vilijam neće posjetiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji. Putin suze roni, njemački nacionalni tim isto, svi u plač i suze udarili kad su to čuli! Hajte, molim Vas! Sa druge strane je protjerivanje diplomata bilo ok, ali to nije dovoljno. Ono što bi bilo odlučujuće je: zaustaviti ruske tokovo novca ka Londonu. Veliki dio tog novca i onako potiče iz ilegalnih izvora. A u tom pravcu nije povučen ni jedan ozbiljni potez. A to bi bilo neophodno uraditi.

FAZ: U Njemačkoj vlada puno simpatija prema Putinu a i mnogi u Berlinu ne vjeruju u odgovornost Rusije za atentat na Skripala. Kako to izgleda u Velikoj Britaniji?

Britanci su poslije atentata i ubistva Aleksandra Litvinenka radiokativnim polonijumum ukapirali poruku: da je u Moskvi na vlasti režim ubica, koji radi šta mu padne na pamet i gdje mu to padne na pamet. Amerika je tu poruku na žalost poprilično kasno shvatila. A ja uopšte nisam ubijeđen da je to iko u Njemačkoj uopšte pojmio. Ne bih sad rekao da Njemci imaju problema za razumom, ali u Berlinu postoji veoma, veoma jaki Putinov lobi, koji je itekako aktivan u industriji i poslovnom svijetu. Stoga vjerujem da u Njemačkoj ljudi prosto ne razumiju sa kim imaju posla u Moskvi.

Intervju vodio Boris Rajtšuster; Prevod: Mirko Vuletić

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (1 glasova)