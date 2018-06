Udarna pesnica

Nikada nisam bila politički aktivna. Nikada nisam organizovala protestne marševe ili demonstracije niti pomagala onima koji su to radili. Zadovoljavala sam se učestvovanjem u inicijativama koje su izgledale hitne i neophodne za opšte dobro. U nekim trenucima sam bila istinski uznemirena i strahovala za sudbinu demokratije u Italiji. Ali češće mi se činilo da preterujem.

Nikada nisam strahovala zbog uspona Pet zvezdica i mislim da je termin „populizam“ - koji danas obuhvata različite političke snage, stare i nove - beskoristan. Činilo se da Pokret pet zvezdica okuplja ljude nezadovoljne katastrofalnim načinom na koji se - na levici i desnici, u Italiji i širom Evrope - vlade bave ekonomskom krizom i epohalnim promenama u kojima živimo.

Nikada nisam glasala za Pet zvezdica: njihov zbrkani, ponekad naivni, a ponekad banalni jezik uvek mi je bio stran. Ali i dalje mislim da je krajnje pogrešno predstavljati taj pokret kao opasnost za italijansku demokratiju i Evropu. U otporu prema Pet zvezdica propustili smo pravu opasnost.

Mislim na Ligu Mattea Salvinija, mnogo bolje organizovanu i prividno pripitomljenu godinama vladavine uz Berlusconija. Ne marim za Salvinija. Ne volim to što on predstavlja, kao što ne volim ni ono što na ovoj planeti predstavljaju ljudi kojima on veruje: Putin, Trump, Marine Le Pen, Viktor Orbán i slični.

Salvini nastavlja najgore italijanske političke tradicije. Čovek koga često potcenjuju, koga televizije zovu u goste da im podigne gledanost sve je ubedljiviji i sve više odaje utisak dobroćudnog čoveka koji duboko razume probleme zabrinutih građana i zna kada je pravi čas da svojom ksenofobičnom i rasističkom pesnicom lupi o sto.

Ponekad sa strahom zamišljam kako se konsenzus o svemu što Salvini predstavlja (i podstiče) širi i preliva u masovnu brutalnost koja uvek vreba u kriznim vremenima i spaja naizgled nespojivo: profit i velike delove društva demoralisane oskudicom i strahom od budućnosti.

Pokret pet zvezdica je Italiji obećavao oporavak. Ali njegovi članovi danas sede u skupštinskim klupama - s premijerom Giuseppeom Conteom na čelu - i trpe teške optužbe koje sleduju ljudima na vlasti. A prvi će se baciti kamenom, u dogledno vreme, upravo Salvini.

(The Guardian; Peščanik.net; prevod: S. MILETIĆ)

