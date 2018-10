Vadi penis, ljubi krst

Prijeti ministru, predsjedniku, nabija na onu rabotu, i ne samo da nabija, on je i vadi, landara sa njom okolo, pa vraća nazad, i čim je vrati, padne mu na um da izvadi i još nešto, on on nakon svog polnog organa, nakon ponosa i dike vadi i još nešto. Vadi krst i ljubi ga. Prvo vadi penis i prijeti, a zatim vadi krst i ljubi li ljubi. Kune se u vjeru, poštuje odjednom nakon prijetnje ubistvom

102 pregleda 0 komentara

Foto: Printscreen