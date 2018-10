Novi talas utjerivanja patriotizma je stigao u Crnu Goru, na prvi pogled poduprt rastom populističkih desničarskih politika širom svijeta. Međutim, u velikoj bi zabludi bili kada bi išta što aktuelna vlast radi cijenili kroz ideološku prizmu, jer se radi o fleksibilnosti koja je politički pandan rumunskoj gimnastičarskoj školi.

Ni oni koji će sada dobiti dodatni prostor za javno disidentstvo neće ostati zavaljeni zbog različitih vrijednosti i borbe za pravo na izražavanje, već je jedina razlika u tonovima i bojama koje bi htjeli da čuju i vide.

Naredba da svi budu uspravni tokom intoniranja državne himne, podmazana prijetnjom da će neposlušnost biti penalizovana i sa 2.000 eura nije ništa drugo do novi pokušaj skrivanja iza zastave. Zakon će izglasati oni koji su i doveli do situacije da se o tome mora propisivati zakon, a ne da to bude sasvim normalno ponašanje pristojnih građana. Propisuju ga oni koji su najviše pokazali nepoštovanje vrijednosti i principa koje simbolizuju državni simboli.

Njima je jedino problem što neko smatra da to nisu ideali koje treba ugraditi u vezivno tkivo jednog društva i što neko smatra da se poštovanje zavređuje, a ne utjeruje.

Ipak je pravda, pokazao je Kolin Kapernik, dosta značajniji ideal od patriotizma. Ostaje da se bira, hoće li se država graditi na strahu ili hrabrosti. Ako je izbor strah, onda je ovaj zakon samo vijagra za patriotsku erekciju.

