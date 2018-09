Nekad je crna hronika bila ravna ploča i nosile su je tri kornjače sa tri pitanja: ko je koga ubio, pokrao, prebio. Sve je bilo čisto i ljudi su mislili da valja opljunuti prst i listati dalje ka sportu i vremenskoj prognozi.

No, vrijeme kornjača i ravne ploče je prošlo, crna hronika se digitalizovala i postala ne samo izvor interaktivne naslade, ne samo planeta za sebe, nego najsjajnija zvijezda pornografske mikrokozme oko koje se okreće i formira javno mnjenje.

Malo je crnoj hronici da bude ograničena na pitanja zločina i kazne, ona u kopernikanskom zaokretu počinje da bude učiteljica života i tumač društva - ako već nema političkog, ekonomskog dijaloga, eto crne hronike da bude kostur za ogoljenu debatu. Ako već ne radi život, smrt ne zabušava. Uz to, čeljade može pomalo i da se zabavi, jer jednu od najvećih istina o crnogorskom mentalitetu - volim žalost - izrekao je mudri Joksim spremajući se za pokajanje.

Ajde da malo pojednostavim, na primjeru u kome je E.A. optužena za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj poginuo M.V. a teško povrijeđena S.R.

U ovom slučaju smrt je samo polazište za pučku analizu, dakle, treba pretresti kakav je ekonomsko-socijalni status učesnika, uporediti sa prosječnom potrošačkom korpom i državnim deficitom, da bi se izveo zaključak kako u trulom sistemu bogati gaze koga stignu, što može biti dobra potka za hrabre zaključke uredno usidrene ispod tekstova na portalima.

Crna hronika preko čitalaca vještaka i voajerske pastve postaje medijum ogovaranja, agitovanja, partijske paljbe, ljudi baš kao i botovi govore o klasnoj borbi preko leševa na drumu, ustanak protiv glembajevštine na Fejsbuku bjesni dok ne dođe snimak nesreće, kad se raspolućeno glasačko tijelo dijeli na boljševike, koji istrajavaju u socijalnom džihadu, i menjševike pokolebane snimkom na kome se izgleda vidi da pješaci nisu prelazili ulicu dovoljno odlučno da bi se na njima bazirala kritika neolibralnog kapitalizma.

Ali ni tu nije kraj, kad se hor dobro umorio od nekrofilsko-sindikalnog nagađanja, nakon sporadičnih poziva na lomaču, tabloidi stvar rotiraju u pravcu zabave. Evo malog uputstva, kako od tuđe nesreće napraviti vizuelno zanimljiv kolaž.

Otvoriš Fejs i nađeš sliku pritvorene. Negdje sa nekog ljetovanja, sa tamnim naočarima, ženska glava zagledana u budućnost u kojoj nema pojma šta je čeka. To što se možda blago osmjehuje, to uopšte nije loše, jer se u pozadini, u tabloidnom krugu kao sa čitulje nijemim pogledom oglašavaju stradali. Eto, ne samo da je hronika postala zabava, već postaje laki strip iz vikend dodatka, zajebancija kakvog priučenog đaćeta koje se uredništvu nameće poznavanjem fotošopa i estetike ajfona.

Ali ni tu se crnjak ne završava, ko to bolje zna nego portparol režima poznatog po ubistvima novinara, danas glavom vicepremijer susjedne zemlje I.D. (52) koji urgira na nacionalnoj osnovi za svoje građane i sunarodnike. Slomljene vilice, žrtve na pučini i drumu, perčinanje u sudnicama, utopljenici, komatozna stanja, provale i udesi, sve se to rodokrvno vaga, hronika postaje mjesto bilateralnog dodira, tetke su u demaršu, botovi u pripravnosti, svuda kipti i dub se lama - tako je to kad se preko masnih tastatura definiše odnos dvije raspale države.

Ali da ne bude sasvim crno, hoću da kažem, listam zapadne novine prije stopedest godina i vidim slične simptome. Istorija pamti kad je jedan švedski skijaš poginuo da je u norveškim novinama osvanuo naslov - Jedan manje. Mislim da se dogodilo 1905, što znači da je po skandinavskom modelu narednih sto godina ključno za napredak, pa čovjek prosto mora biti optimista.

