Vremeplov: Koji putevi će se graditi u CG

Koordinacioni odbor za podsticanje, praćenje i koordiniranje aktivnosti na pripremama za izgradnju autoputeva, čiji je predsjednik Milo Đukanović, odlučio je da prioritet bude zapadna zaobilaznica Podgorice, a ne autoput Beograd - Podgorica - Bar.

Direkcija javnih radova, uz ovlašćenje Odbora, odabrala je Građevinski fakultet iz Podgorice za nosioca posla, menadžment i projektantske aktivnosti i izradu tehničke i ostale dokumentacije, pa je zaključen i posebni ugovor o konkretnim poslovima i aktivnostima za 1998. i 1999. godinu.

U projekat izgradnje autoputeva, osim autoputa Beograd - Bar, koji se na teritoriju CG uključuje u mjestu Boljari odakle do Bara ima 190 km, ušao je i autoput Niš - Peć - Podgorica - Bar. Taj autoput bi na teritoriji CG trebalo da se gradi od sela Bjeluhe, zatim bi trebalo raditi tunel ispod Čakora, do Murina i Andrijevice gdje se priključuje na planirani autoput Beograd - Bar. Dionica do autoputa Beograd - Bar duga je 32 km. Treći put iz projekta je “rezervisan za saobraćaj duž Jadranske obale” koji bi od Debelog brijega do Sukobina (kod Ulcinja) obilazio urbana područja i prihvatio lokalni tranzit sa postojeće magistrale.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)