VREMEPLOV: Milo je obećao da će biti bolje

“Crna Gora e iz dana u dan biti zemlja srećnih i zadovoljnih ljudi”, prognozirao je u Beranama predsjednički kandidat DPS Filip Vujanović i obećao da će se posvetiti izgradnji auto puta Bar-Boljarie, aktiviranju beranskog aerodroma, kandidaturi CG za članstvo u EU, većim platama, otvaranju radnih mjesta i prisnijoj saradnji sa Srbijom.

“Pobijedićemo, jer ja sam jedan od vas, ja sam u ime vas, ovdje sam da bih radio za sve nas. Pobijedićemo zbog budućnosti i velike istorije Vasojevića”, rekao je Vujanović.

On je ponovio da neće biti nezaposlenih do kraja njegovog mandata: “Biće i veće plate u CG, obećao je Milo Đukanović i garantovao svojim mandatom, da će do kraja iduće godine prosječna plata biti 515 eura”.

