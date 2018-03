Vremeplov: Nije problem ulaz u Boku nego plin

Profesor međunarodnog prava dr Davorin Rudolf ocijenio je da je odluka da spor CG i Hrvatske o Prevlaci riješi Međunarodni sud pravde u Hagu “najelegantnije” rješenje. Povodom dogovora premijera CG i Hrvatske M. Đukanovića i I. Sanadera da se zajednički obrate sudu u Hagu, Rudolf je kazao da bi u suprotnom presuđivala politika.

On kaže da će Hrvatska insistirati na ekvidistanciji, “ jer je to uobičjena praksa u svijetu”: “Ulaz u Boku je svakako mali pojas i to je najmanji problem. Tu se radi o jednom mizernom području mora koje mislim da nije ni CG ni Hrvatskoj važno. Bitna je ona crta prema pučini, jer, ko zna, ako se tu jednog dana nađe plin, može doći do problema”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)