Vremeplov: Od Podgorice do Berana za 63 minuta!

Crnogorska Vlada usvojila je juče Nacrt detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare sa procjenom uticaja na životnu sredinu kojim je obuhvaćen prostor od oko 1.400 kilometara kvadratnih i u dužini od oko 165 kilometara.

Izgradnjom autoputa, prema riječima ministra za ekonomski razvoj Branimira Gvozdenović, skratiće se udaljenost opštinskih cenatra sa Podgoricom i postojeće minimalno vrijeme vožnje.

Prema podacima iz nacrta, Podgorica će od Bara biti udaljena 61 km, Kolašin 63, Andrijevica 73, Berane 86, Bijelo Polje 121, Plav 97 i Rožaje 117 kilometara.

Iz glavnog grada do Bara će se, prema projekcijama, stizati za 53 minute, do Kolašina za 52, Andrijevice 53, Berana 63, Bijelog Polja 94, Plava 79 i do Rožaja za 95 minuta.

