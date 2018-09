Vremeplov: Priče o korupciji su predimenzionirane

Potpredsjednik DPS Svetozar Marović izjavio je da je u crnogorskom pravosudnom sistemu “visoka mobilnost” i odlučnost da se otklone poslJednji ostaci sumnji da je CG država sa opasnošću od korupcije: “Crna Gora je relativno mala država i lako je otkriti šta je korupcija, ko je učesnik u tome, ko nije”.

On smatra da priča u vezi sa korupcijom “mora postati konkretna”, a ne “često puta ponovljena fraza koja se odnosi na sve države u tranziciji”. Crna Gora je, tvrdi Marović, do kraja, iskreno opredijeljena da se pozabavi pitanjima korupcije: “Spremni smo da se suprostavimo svim pokušajima da se, zbog želje da se brže dođe do vlasti, predimenzioniraju priče o korupciji”.

On je rekao da “najjači svjetski investitori ne bi došli u CG i ne bi donijeli novac” da je ona nesigurna zemlja kakvu je žele predstaviti “neki iz nevladinog sektora ili opozicionih krugova”. Marović je ocijenio da se ne mogu, na osnovu jednog slučaja, generalizovati stvari i da se o tome mora sa dokazima i konkretno razgovarati.

