Vremeplov: Reformska koalicija ne može bez LS

Zajednička lista “Da živimo bolje - Milo Đukanović” ipak nije osvojila apsolutnu vlast u Podgorici, kako su prvobitno pokazali nezvanični rezultati izbora. Prema konačnim, koje je objavila opštinska izborna komisija, reformska koalicija osvojila je 27 odborničkih mjesta u opštinskom parlamentu, SNP 23 i Liberalni savez 4. Na izborima za Skupštinu opštine Podgorica, za zajedničku listu “Da živimo bolje” glasalo je 40.373 birača, za SNP 35.108, a za Liberalni savez 6.483.

Reformskoj koaliciji, kao pojedinačno najjačoj snazi u Podgorici, biće dakle potrebni glasovi odbornika LS da bi, na konstitutivnoj sjednici opštinskog parlamenta, mogli da izaberu gradonačelnika iz svojih redova. Ako liberali ne podrže kandidata koalicije, a SNP, kako se očekuje, glasa protiv, doći će do blokade rada SO. U tom slučaju, u roku od tri mjeseca, moraju se raspisati novi opštinski izbori, a republička Vlada je nadležna da, za to vrijeme, u glavnom gradu uvede prinudnu upravu.

