VREMEPLOV: Rusi da grade elektrane ili neka traže struju negdje drugo

Mogućnost gašenja KAP-a zbog visokih cijena električne energije, izazvala je različite reakcije u javnosti.

“Naš cilj je da nastavimo da radimo, ali kad dođemo do tačke kad to više ne bude moguće, biće druga priča... Nikada nijesmo tražili subvencije. Ono što tražimo je posebna cijena struje za industriju, kao što je slučaj u mnogim firmama... ali nijesmo pričali o tome”, kazao je direktor KAP-a Džo Kazadi. On dodao da bi cijena za industrijsku proizvodnju trebalo da bude “fer”.

Član borda direktora EPCG Vojin Đukanović smatra da rukovodstvo KAP-a treba da nastoji da održi proizvodnju, odnosno nađe potrebni izvor energije. On je kazao da je gašenje KAP-a realnost ako menadžment kompanije bude nezainteresovan po tom pitanju i dodao da se KAP može javiti kao partner državi za ulaganje i izgradnju II bloka TE u Pljevljima ili HE na Morači kako bi obezbijedio dodatne količine električne energije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)