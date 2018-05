VREMEPLOV: Turizam i pomorstvo su strateške oblasti

“Turizam i pomorstvo po svom značaju, materijalnoj bazi, mogućnostima spoljnotrgovinske razmjene i deviznim efektima predstavljaju strateške oblasti našeg razvoja. U međunarodnoj razmjeni CG upravo ovaj dio privrede treba da ostvari višestruke ekonomske efekte, poboljša platni bilans i pokrije negativni trgovinski saldo, poveća društveni proizvod i nacionalni dohodak”, rekao je premijer CG Filip Vujanović na tribini “Pomorstvo i turizam - definicija uspjeha Crne Gore”.

On je naglasio da Crna Gora želi da svoju turističku ponudu dovede na nivo evropskog kvaliteta. To je, ocijenio je on, moguće uraditi ulaganjem inostranog kapitala i kroz animiranje inostrane turističke tražnje: “Jasno je da je za jači zamah i povratak na međunarodno tržište neophodno sprovesti svojinsku transformaciju i otvoriti prostor za ulazak privatnog, prije svega inostranog kapitala, kako bi se obnovili i renovirali kapaciteti pomorske privrede”.

