Zašto nam je potrebna globalizacija

Referendum o Bregzitu, izbor Donalda Trampa za predsjednika SAD, rast podrške populističkim strankama u zemljama kao što su Njemačka i Italija... Čitav taj izborni potres u zemljama zapadne demokratije, evidentan posljednjih godina, nerijetko objašnjavaju (pa makar i dijelom) nezadovoljstvom globalizacijom. Ali, globalizacija nije zaslužila bijes birača.

Nema sumnje da globalizacija može da pogorša položaj nekih grupa stanovništva u zemljama koje učestvuju u međunarodnoj trgovini. Posebno su ranjivi ljudi zaposleni u sektorima koji su pod uticajem konkurencije u vidu inostrane radne snage. Imigracija povećava broj radnika koji su spremni da pristanu na niže plate, a to faktički dovodi do smanjenja plata lokalnih radnika, posebno zaposlenih sa niskim kvalifikacijama. Prenos djelatnosti u inostranstvo (of-šor) daje kompanijama mogućnost da izmjesti, na primjer, indusrtijsku proizvodnju u zemlje sa jeftinijom radnom snagom.

Ipak, generalno gledano, argumenti u korist globalizacije, i u korist slobodne trgovine i, barem, određene otvorenosti prema migracijama, prilično su jaki i to zato što ona povećava ukupno bogatstvo zemalja koje u njoj učestvuju. Sve što je potrebno za neutralizaciju njene loše strane jeste efikasna politika preraspodjele dohotka, sa jakim sistemom socijalne zaštite.

Ali, takva kompenzaciona politika rijetko se sprovodi u djelo, pa u onim gubitničkim djelovima stanovništva raste razočaranje. A onda se pojavljuju političari spremni da iskoriste to nezadovoljstvo kako bi vodili politiku sasvim suprotnu od one koja je potrebna. Nigdje ta tendencija nije tako jako vidljiva (i sa tako ozbiljnim posljedicama) kao u SAD u kojima Trampova administracija rizikuje da isprovocira trgovinski rat sa Kinom, a sve pod izgovorom zadovoljavanja interesa nekih predstavnika svog elektorata.

Carinske takse, čije je uvođenje Tramp obećao, usmjerene su prije svega na smanjenje deficita Amerike u dvosmjernoj trgovini sa Kinom. Tramp, izgleda, ne razumije da je normalno da na tržištu jedna strana kupuje više nego što prodaje svom partneru i obrnuto. Ako zabranite trgovinski deficit, onda će se svjetska ekonomija, u suštini, vratiti na robnu razmjenu, a mogućnost država da zarade na svojim konkurentnim prednostima biće drastično smanjena.

To nije nov podatak. Smut-Havlijev propis iz 1930. godine, koji je povećao američke takse na više od 20.000 imenovanih uvoznih proizvoda preko 50%, bio je namijenjen zaštiti američkih farmera i biznisa.

Ali, umjesto toga, on je isprovocirao protivmjere trgovinskih partnera Amerike, što je dovelo do pada obima svjetske trgovine na 66% u periodu od 1929. do 1934. godine i pogoršanja Velike depresije. Zato nije za čuđenje što je tako veliki broj ekonomista, uključujući i mene, potpisao pismo na adresu Kongresa SAD. Ono je slično pismu napisanom 1930. godine. Treba se nadati da će ovog puta zakonodavci poslušati.

Međutim, u debatama povodom trgovinskog balansa postoji još jedna dimenzija, ali na nju često zaboravljaju: investicije. Prošle godine suficit Japana u trgovini sa SAD porastao je za 3,1% - na 69,7 milijardi USD, što je izazvalo nezadovoljstvo Ministarstva trgovine SAD. Ali taj pojednostavljeni stav ignoriše rast investicija japanskih kompanija u SAD tokom posljednije dvije decenije.

Investicije japanskih transnacionalnih kompanija, posebno u industrijsku proizvodnju, pomogle su SAD da u 2015. godini otvori 856.000 radnih mjesta, zahvaljujući kojima su američki radnici dobili isplate od ukupno 72,2 milijarde USD. Po tom pokazatelju, Japan zaostaje jedino za Britanijom, koja je u SAD omogućila 1,1 milion radnih mjesta s opštim isplatama od oko 84,9 milijardi USD. Istovremeno, preko investicija južnokorejskih kompanija, u SAD je otvoreno samo 45.000 radnih mjesta, a kad je riječ o kineskim 38.000. Japanske transnacionalne firme su ključni investitor u deset država SAD, uključujući Kaliforniju, Kentaki, Nebrasku i čak Ohajo koji se nalazi u tzv. “pojasu rđe”, u kojem žive glasači nezadovoljni globalizacijom i koji su suštinski pomogli pobjedu Trampa.

Birači se prema investicijama odnose drugačije nego prema drugim formama globalizacije. Djelimično preuzimanje agrarne kompanije Gavilon (Omaha) od strane japanskog konglomerata Marubeni nije isprovociralo nezadovoljstvo kakvo obično izazovu migranti ili uvoz strane robe. Moguće je da ljudi shvataju da za poljoporivredu (Nebraske) takav korak može otvoriti pristup novim tržištima (posebno u Kini).

Ta razlika u odnosu nije karakteristična samo za SAD. U Mađarskoj su antiglobalistička (u prvom redu anitimigrantska) raspoloženja pomogla premijeru Viktoru Orbanu da ostane na tom mjestu treći put zaredom, zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi na izborima u aprilu. Ipak, prema investicijama japanskih kompanija, kao što je na primjer Subaru, u Mađarskoj ne da se ne odnose netrpeljivo, nego su itekako pozdravljene.

Ispostavlja se da određeni aspekti globalizacije izazivaju jače nezadovoljstvo nego neki drugi. Izgleda da je tazlog za tu situaciju, makar dijelom, nerazumijevanje načina na koji funkcioniše svjetska trgovina, a takođe i prednosti koje ona donosi. Slobodna trgovina, migracija i direktne strane investicije obećavaju značajne potencijalne prednosti za sve strane koje u tim procesima učestvuju. Možemo li dozvoliti neznanju i političkom oportunizmu da nas ometu u razumijevanju te činjenice?

Autor je profesor emeritus na Univerzitetu Jejl i specijalni savjetnik japanskog premijera Šinzo Abea

Copyright: Project Syndicate, 2018.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)