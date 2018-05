Zvezde podela

Umjesto da angažuju domaće muzičare, organizuju skromno, ali dostojanstveno veselje, a višak novca uplate najugroženijim porodicama Cetinja ili nekom đetetu kome je potrebno za operaciju i liječenje, nova lokalna, “patriotska” vlast DPS-a i dr Gazivode nastavlja rasipničku praksu Bogdanovićevog blaženopočivšeg kabineta. Ponovo nam na dvorski trg dovode veliku zvezdu, ali ovoga puta uz jedno malo iznenađenje, kao poklon svim DPS-SD patriotama i batinaškoj grupi “26.novembar”: Marija Šerifović će, nakon Šešeljevih radikala u predsjedničkoj kampanji Tome Nikolića 2008, sada u kampanji mladog bratanića Miška Vukovića & drugorangiranog Slavoljuba Mige Stijepovića za lokalne izbore u Podgorici 2018, zabavljati Milove radikale, pod plaštom proslave državnog praznika - i to na Cetinju. Još da se poklopilo 10 godina od obnove nezavisnosti, pa da se vrati i Sveta iz Beograda, mnogo je propatio, da se sve zaboravi, da se svi lijepo udruže kao nekada, pa da ministar vojni u ime Vlade Crne Gore, uveliča slavlje skokom sa padobranom i sleti kao beli orao pred Biljardu (a ministri iz BS da sve to zdušno pozdrave aplauzom, naravno zbog viših interesa) i da onda svi skupa opet lijepo prošetaju na Dubrovnik poslije koncerta... no, “kasnimo” dvije godine, šteta! Ali zato, na drugoj strani, sigurnim korakom “grabimo” dva dana. Naime, ovogodišnja proslava Dana nezavisnosti biće upriličena 19. maja, najavljeno je iz lokalne uprave Prijestonice, vjerovatno zbog inauguracije Gospodara, ipak je to za njih mnogo važniji događaj od Dana nezavisnosti Crne Gore. Kako je krenulo pomjeraće se unazad sve dok se ne poklopi sa rođendanom Velikog Vođe, pa da se slavi na Sretenje, 15. februara - o jednom trošku. Kod nas sve ide unazad, pa što ne bi i državni praznici.

Perjanice DPS-a i njegovih SocijalDemokratskih, liberalnopartijskih, crnogorskopartijskih, pozitivnih i drugih produžnih kablova ovih dana po Podgorici, Baru, Pljevljima, Danilovgradu, Rožajama i drugim opštinama u kojima se održavaju izbori neumorno šire nebulozne podjele, predstavljajući se kao jedini zaštitnici države pred totalno obespravljenim građanima, koje su prethodno opljačkali do kosti, a za to vrijeme njihove partijske drugare na Cetinju, u srcu Crne Gore, uveseljavaće pjevačica koja je prethodno uveseljavala Šešeljeve radikale, kako to? A, da, kako kaže onaj čuveni grafit: “Izvini Slavko, ali posa’ je posa’”.

“Cilj je da se ispoštuje identitet, tradicija i kultura Crne Gore - kazali su iz Prijestonice povodom koncerta.” Odlično. Sve je ispoštovano. Identitet - “full”, kazano rječnikom Savjeta mladih DPS-a. Mada i tradicija je ispoštovana, naročito imajući u vidu posljednjih 30 godina - “top”. O kulturi da i ne govorimo.

I tako, dok Đukanović zagrijava Multidisciplinarni tim ljudi koji će raditi na izradi strategije državnog identiteta, dok se podmazuju novi bilbordi i dok se razmišlja o formiranju Komisije za utvrđivanje statusa neprijatelja Crne Gore među kandidatima za dobitnika Trinaestojulske nagrade, na radnike se niko ne osvrće, sve je više gladnih, mladi nam svakodnevno odlaze iz zemlje, našu teško bolesnu đecu i dalje liječimo SMS-om... Nego, dolaze li Šešelj i Aca Vučić na Milovu inauguraciju?

Autor je predsjednik Odbora Demokrata Prijestonice i odbornik u Skupštini Prijestonice Cetinje

