Lazar Čedo Pavlović dočekao i svoj pravi most

Kada je Nikšićanin Lazar Čedo Pavlović iz župskog Starog Sela 1980. preko Gračanice postavio gredu kako bi mještanima obezbijedio prelaz preko rijeke, Župljani su to prozvali Čedovim mostom.

Pravi most izgrađen je u septembru prošle godine, a gotovo nikoga nije iznenadio predlog da se nazove po Čedu.

“Zahvaljujući upornosti predsjednika Mjesne zajednice Dragoljuba Radulovića i predstavnika našeg sela Dragana Mićkovića, kao i donatora, konačno dobismo most koji je godinama obećavan. Kada su izvodili radove, Radulović mi je kazao da će most 'krstiti' mojim imenom. Rekao sam da ga nazovu po Mićkoviću koji je bio uporan da se most napravi, ali oni staviše moje ime“, priča za “Vijesti” osamdesettrogodišnji Župljanin.

Iako bi mnogima laskalo da se most nazove njihovim imenom, Čedo kaže da mu mnogo više godi to što mještani konačno imaju siguran prelaz preko rijeke.

“Dugo vremena sam pravio skakala preko rijeke, da bih 1980. kada sam kupio traktor, iz Prekornice doćerao balvan dužine osam i prečnika pet metara. Raskinuo sam ga i postavio ga preko rijeke i služio je kao prelaz pet-šest godina“.

Onda su mještani stari balvan zamijenili borovim gredama koje su dobro služile do prije pet godina.

“Jedna je bila skroz istrula i nije valjala ni za vatru, a djeca su preko ove druge grede prelazila sa velikom rizikom. Kada su kiše, Gračanica zna da nadođe tako da je zaista rizik bilo preći preko te grede. Sada su konačno mještani, a prije svega djeca, dobila siguran prelaz“.

Objašnjava Čedo, koga su, kako reče, jedino kolege iz Željezare, gdje je radio 39 godina, zvale pravim imenom, da most koristi pola sela, dok druga polovina prelazi preko “velikog“ mosta.

“U Župi ima dosta mostova. Nijedan se ne zove po nekom mještaninu, bez ovaj“.

Izgradnju mosta finansirali su Mjesna zajednica, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Fond za aktivno građanstvo, NVO “Župa u srcu”, Milisav Ćiro Ćipranić, Nikšićki mlin, mještani Starog Sela i Dušan Janjić koji je zajedno sa firmom LD “Gradnja” donirao izvođački projekat.

Ukupna vrijednost investicije bila je oko 4.500 eura.

Nekom zasmetala tabla sa nazivom mosta i donatorima

Na početku mosta bila je postavljena tabla na kojoj je pisalo „Čedov most – 2017. godine“, a bila su navedena i imena svih donatora. Danas postoji samo kamen koji svjedoči da se na njemu nalazila tabla.

„Tabla je bila u 'životu' svega nedjelju dana. Vjerujem da je niko iz sela nije polomio, mada bih volio da znam ko je to uradio. Kažu da će da postave novu, od prohroma. Ma ne treba da bacaju pare na to. Bitno je da je most izgrađen“, kaže Čedo.

