Ako Poljaci i Panamci daju po gol, kladionica gubi 750.000 eura

Poljaci trenutno igraju meč sa Japanom na oproštaju od Mundijala, a ako daju gol u jednoj britanskoj kladionici će strepjeti do večeras.

Razlog? BetVictor je pred početak Mundijala ponudila kvotu 226 da će svaka reprezentacija dati najmanje dva gola u takmičenju po grupama, koja je poslije pala na 67.

⚠️ #BOOKIEBASHING ⚠️



Pre-#WorldCup we offered all 32 teams to score two or more goals at 225/1



Customers dutifully smashed this into 66/1 as the tournament kicked off.



We're now just a #POL and #PAN goal away from being taken to the cleaners! pic.twitter.com/Wf8xUPQcHK