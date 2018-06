Bitka za Kalinjingrad: Srbija i Švajcarska za osminu finala

Kalinjingrad, nekadašnji Kenigzberg, glavni grad ruske eksklave udaljene 600 kilometara od matične države, biće večeras poprište velike bitke fudbalera Srbije i Švajcarske za osminu finala Mundijala.

„Orlovi” su u 1. kolu grupe E savladali Kostariku sa 1:0, dok su Švajcarci iznenadili prvog favorita Mundijala Brazil i oteli mu bod (1:1). Pobjednik večerašnjeg meča završiće posao, remi produžava nadu, poraz gura u ambis... Bitka za Kalinjingrad je bila jedna od ključnih u Drugom svjetskom ratu, možda i ova večerašnja bude odlučujuća za Srbe ili Švajcarce.

"Ko kaže da se plašimo", upitao je kreator igre Srba Dušan Tadić na pitanje zašto se njegova ekipa pribojava večerašnjeg duela, a onda priznao da se lakše pripremiti za Švajcarsku, nego za Kostariku.

"Lakše je pripremiti utakmicu protiv evropske ekipe, jer dosta igrača poznajemo. Igraju u najjačim ligama, tako da nema nepoznanica. Znamo sve o Švajcarcima i pripremićemo se na najbolji mogući način", rekao je Tadić, koji prelazi u Ajaks za 17 miliona eura i postaje najskuplji igrač u istoriji holandskog fudbala.

Selektor Švajcaraca Vladimir Petković ističe da njegov tim mora da pokaže da li je bolji.

"Neko kaže da smo favoriti. To moramo da pokažemo na terenu, da budemo puni samopouzdanja i poštovanja, jer igramo sa dobrim timom sa odličnim inidividualcima. Važno je da budemo na našem nivou", poručio je nekadašnji trener Lacija.

Duel Srbije i Švajcarske već duže ima predigru koja nema puno veze sa zemljom sira, satova i čokolade. Sve je zakuvao Džerdan Šaćiri, momak rođen prije 26 godina u Gnjilanu, koji je na Mundijal došao u kopačkama sa zastavama Švajcarske i Kosova.

Puleni Mladena Krstajića su mu više puta odgovarali, a dokle je situacija došla najbolje se pokazalo kada su „orlovi“ bili na prijemu kod Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije im je pred odlazak poručio da se podrazumijeva da ubjedljivo pobijede Švajcarsku, ne pomenuvši ni prvi duel u grupi sa Kostarikom, ni treći sa Brazilom.

Situaciju je pokušao da smiri Haris Seferović, sin emigranata iz BiH.

"Nisam rođen u Bosni i nikada tamo nisam živio. Šta je bilo, bilo je. Ne postoji nikakav animozitet. U Benfiki imam nekoliko saigrača iz Srbije i dobro se slažem s njima. Družimo se, zajedno jedemo, pričamo... Ovo je Svjetsko prvenstvo. Svi žele bodove, a mi želimo da imamo više od drugih. Srbija - Švajcarska je sasvim normalna utakmica", istakao je Seferović, koji u timu iz Lisabona igra s Andrijom Živkovićem, Ljubomirom Fejsom i Miletom Svilarom.

