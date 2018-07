Bitka za Moskvu u Sočiju

Bitka za Moskvu vodiće se u Sočiju! U posljednejm četvrtfinalu domaćin Mundijala Rusija na stadionu Fišt od 20 sati igraće protiv Hrvatske. Pobjednika čeka najbolji svejtski stadion, "Lužnjiki" i istorijsko polufinale.

Ulog ogroman, ekipe motivisane i ujedinjene. Na strani domaćina biće publika, a kvalitet je nesumnjivo na strani Hrvatske. Obje ekipe uzdaju se i u dosadašnju taktičku nepogrešivost svojih selektora, Stanislava Čerčesova i Zlatka Dalića.

Bivši igrač podgoričke Budućnosti još u grupnoj fazi je isprobao svih 22 igrača, i u svakoj je igrao taktički drugačije ali jednako uspješno.

"Niko ne želi da igra protiv domaćina Mundijala, ali mi nismo birali. Očekuje nas utakmica od ogromne važnosti i to ne zavisi od imena protivnika. On će imatio ogromnu podršku sa tribina, ali to neće nimalo uticati na igru moje ekipe. Sve su to prekaljeni internacionalci navikli da igraju na prepunim gostujućim stadionima. Nemam nikakvih informacija o taktici našeg rivala, ali savršeno znamo naš plan. On je odlična organizacija, čvrstina u odbrani i da budemo jedinstveni. Moramo pokušati da nametnemo naš stil, a onda će Rusija igrati onoliko koliko joj dozvolimo. Završnica je najveće fudbalske smotre i naša je obaveza da igramo najbolji fudbal", kazao je starteg "vatrenih" Dalić.

Iako njegovi igrači pune vitrine trofejima najznačajnijih svjetskih klupskih takmičenja, igraju u najboljim klubovima, čak 56 odsto Rusa smatra da će u polufinalu igrati "zbornaja". Euforija je u Rusiji ogromna nakon što su u prethodnoj utakmici eliminisali Španiju. Generalno je mišljenje u Rusiji da je Španija kvalitetnija do Hrvatske, mada ima i glasova upozorenja...

"Hrvatska je na istom nivou kao i Španija, samo se razlikuje u stilu. Mi znamo selekciju Hrvatske, njene sjajne igrače. BIće to teška ali i interesantna utakmica. Mi se za njih pripremamo kako i dolikuje. Znamo da Hrvati igraju u najjačim klubovima, ali i mi smo se prekalili kroz evrokupove. Trenirali smo i radili pakleno i sasvim smo zasluženo tu gdje jesmo. Artjom Dzjuba igra u nevjerovatnoj formi, a oporavio se i Alen Džagojev. On je igrač koji pravi razliku. Cijela ekipa igra kao jedan, pomažemo jedan drugom i zato smo i postigli uspjeh. Tako ćemo igrati i protiv Hrvatske", rekao je brazilski Rus, Mario Fernandes.

Rusija je i formalni domaćin pa će igrati u crvenim dresovima u kojima su na Mundijalu slavili protiv Saudijske Arabije (5:0) i Egipta (3:1). Fudbalski stručnjaci u Rusiji smatraju da Hrvatska ima prednost, pošto "zbornaja" u vazdušnim duelima ima najboljeg igrača u tom segmentu, Dzjubu (dobio preko 60 odsto duela), ali "vatreni" su raznovsrniji jer uz Mandžukića jednako dobri su u prijemu dugih lopti Rebić i Perišić.

"I individualno i kao ekipa Hravti djeluju besprekorno. Priprema za utakmicu sa njima je bila složena, jer su u svakoj bili drugačiji. Umiju se prilagoditi, i jedino maksimalno požrtvovana timska igra nam može donijeti rezultat", mišljenja je popularni selektor "zbornaje" Čerčesov.

A Rusiju je Mundijal promijenio u svakom pogledu. Priznaju da su od Brazilaca učili da igraju, Argentinaca da pjevaju a Kolumbijaca da brane nacionalni ponos... Ipak, Japanci su kulturom najviše oduševili Rusiju, koja će pokušati da kopira gest njihovih navijača i igrača - svi na stadione sa praznim vrećama za smeće, a sa stadiona sa punim. Aleksandar Golovin je promoter te akcije!

Foto: Sports.ru

Golovin, rekorder Mundijala sa pretrčanih 115.997 kilometara u utakmici sa Španijom, podigao je transfer cijenu za tri puta, pošto je od juče za njega zainteresovana i Barselona.

