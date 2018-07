Čeferin je apsolutni pobjednik SP u Rusiji

Kako god da završ sjutrašnji meč za treće mjesto između Belgije i Engleske, ili finale u nedjelju između Francuske i Hrvatske na dobitku je jedan čovjek - predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin.

"Presrećan sam, ali ne i iznenađen. Mi ćemo dobiti mnogo zbog ovog rezultata. Uefa puno i aktivno radi u unapređenjui fudbala i taj jaz u kvalitetu u odnosu na asociajcije drugih kontinenata će se još samo uvećavati. Uefa zarađuje enormne sume novca tokom takmičenja koja organizuje i ne štedi prilikom njegove raspodjele. Imamo i programe pripreme i unapređenja rada trenera, pomažemo fudbalskim savezima i imamo nevjerovatno uspješan rukovodeći sistem i kadar. Konstatno radimo na poboljšanju i razvitku fudbalske infrastrukture i u tome je i tajna uspjeha - svako dijete ima mogućnosti da razvija talenat. U ostalim djelovima svijeta je situacija znatno drugačija", naglasio je Čeferin.

Iako je neutralan Čeferin ne krije, međutim, da je Francuska favorit u finalu.

"Plasman Hrvatske u finale je jako pozitivan momenat, koji je dokaz razvoja evropskog fudbala. Smatram da Hrvati to i ne shvataju u potpunosti. Ali biti u finalu sa stanovništvom od svega četiri miliona je nešto nevjerovatno. Pokazali su strast, želju da pobijede. No, kada su u polufinalu četiri zemlje iz tvoje asocijacije to je nevjerovatno lijepo i prijatno. Francuska je, sa druge strane, ekipa koja je prototip ekipe budućnosti. Imaju u sastavu jako raznovrsne igrače - i brze i visoke, i tehnički perfektne", dodao je je Čeferin.

On se osvrnuo i na svoju članicu Rusiju.

"Znao sam da će Fifa, Organizacioni odbor Mundijala i Ruski fudbalski savez organizovati fantastičan Mundijal. Ipak, ostao sam zatečen tom perfekcijom za koju nemam riječi. Organizacija ovog Mundijala ostavlja bez teksta i po pitanju bezbjednosti, atmosfere na tribinama, fan zonama, ulicama, trgovima... Možda će djelovati malo smiješno, ali već od graničara na granicama Rusije vidan je samo osmijeh dobrodošlice. nevjerovatan nivo je organizacije", zakljkučio je Čeferin.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)