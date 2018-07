Dalić: Drago mi je da ljudi u Crnoj Gori prate Hrvatsku, navijaju. To je i normalno, susjedi smo

Selektor Hrvatska Zlatko Dalić kazao je da bezrezervno vjeruje u svoj tim uoči polufinalnog meča Mundijala sa Engleskom, koji se igra u srijedu u 20 sati u Moskvi.

"Kakve igrače imamo, nije čudno da smo među četiri. Igrači su bili osporavani, pokazali su i dokazali kvalitet i ostaće upamćeni kao sjajna generacija", rekao je Dalić.

Luka Modrić imaće poseban motiv - ovo je za njega posljednje Svjetsko prvenstvo.

"On pokazuje kvalitet toliki niz godina. On je kao klupski igrač napravio sve što je mogao, a sa reprezentacijom nije. Ovo mu je vjerovatno zadnje SP i drago mi je da je došao tako daleko, da je kandidat za Zlatnu loptu Ali nije on jedini, mi smo napravili rezultat kao tim i zbog toga smo tu gdje jesmo", rekao je Dalić.

Engleska je opasna iz prekida - na taj način je postigla sedam od 11 golocva.

"Znamo odakle nam prijeti opasnost. Opasni su, ali mi nemamo razloga da budemo opterećeni, došli smo uživati,igrati fudbal, veseliti se i napraviti rezultat. Nije nam važno ko je ispred ili pored nas, mi smo došli da napravimo sve što možemo, a rezultat kakav bude", naglasio je Dalić.

Engleze je zanimalo kako država sa samo četiri miliona ljudi ostvaruje takve uspjehe.

"Mi smo takva zemlja da je kod nas sve moguće. Nas je četiri miliona, isto toliko selektora, trenera i igrača. Sve je moguće u svakom pogledu. Cijela zemlja slavi na ulicama, i tu smo čudni isto. To je nama na ponos. To je naš talent, ponos i emocije i naboj koji nas nose, pogotovo na ovom prvenstvu. Nakon 20 godina smo ponovo tamo gdje nam je mjesto", rekao je Dalić, uz poruku:

"Potrošili smo se, ali nema alibija, nema opravdanja, sad smo tu da damo sve od sebe. Nećemo da kažemo da smo umorni ili da smo se potrošili. Tek ćemo se potrošiti".

I na kraju, Daliću je novinar RTCG Goran Radević prenio pozdrave navijača Budućnosti, gdje je hrvatski selektor igrao kratko 80-ih godina prošlog vijeka.

Dalić se blago osmjehnuo...

"Dobio sam neke poruke iz Crne Gore i mnogo mi je drago da ljudi prate Hrvatsku i navijaju. To je normalno, susjedi smo", kazao je Dalić.

