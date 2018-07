Došao je tiho i ušao u legendu: Put Zlatka Dalića vodio je i preko Budućnosti

Čudni su putevi fudbalski. Ako neko to zna i ako neko može da priča da je preko trnja došao do zvijezda, ili da je došao tiho i ušao u legendu, onda je to Zlatko Dalić.

Jedini “anonimus” u reprezentaciji Hrvatske prije deset mjeseci je došao da “vatrene” spasi od blamaže, izvuče sa ivice ponora, i to iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, bogate, ali fudbalski “siromašne” zemlje, u koju se ide isključivo zbog novca. U Hrvatskoj je vodio Varteks, Rijeku i Slaven, u Evropi još samo Dinamo iz Tirane, a prije Al Aina (UAE), bio je na klupi dva kluba iz Saudijske Arabije – Al Fajsali i Al Hilal.

Takav je bio i njegov igrački put, uvijek na marginama najveće scene, a nikad van granica nekadašnje SFRJ.

Put ga je, tako, prije 20 godina doveo i u tadašnji Titograd, u Budućnost, i to na pozajmicu iz Hajduka...

“Bio je tih, nenametljiv, došao je u novu sredinu”, sjeća se Željko Petrović, dugogodišnji igrač Budućnosti.

Kao “skromnog mladića” pamti ga i Saša Petrović.

“Izuzetno korektan momak, želio je da uspije u fudbalu i išao težim putem. Njegov uspjeh nije slučajan, ovakve stvari se ne događaju slučajno, već iza svega stoji ogromna posvećenost. I znanje”, ističe Saša Petrović.

U Budućnosti, kao igrač, Dalić nije ostavio dubok trag. Bilo je boljih od njega, ali to što ga se sjećaju nekadašnji saigrači i ljudi koji su decenijama u klubu, govori dosta o njegovoj – ličnosti.

“Bio je, sjećam se, pravi profesionalac. Odličan momak, miran, nenametljiv, malo drugačijeg temperamenta od našeg. Uklopio se u ekipu, a vidjelo se da voli fudbal. Naravno, niko nije ni mogao da pretpostavi tada da će biti trener, a kamoli da će doći do ovog nivoa. Lijepo je, u svakom slučaju, da u biografiji čovjeka, koji je napravio podvig stoji – Budućnost”, kaže Mladen Tomašević, i tada, kao i sada, sekretar stručnog štaba.

Njegova veza sa nekadašnjim saigračima iz Budućnosti nije prestala. Fudbal ih spaja...

“Vidjeli smo se prije desetak godina na Rogli, kada sam ja bio trener Budućnosti, a on Rijeke. Ostao je isti – kulturan, tih, studiozan, profesionalan... Lijepo smo se ispričali, mnogo mi je drago što mu se sve ovo događa”, kaže Saša Petrović.

“Godinu smo i radili zajedno u Emiratima, ja u Al Šabu, on u Al Ainu”, kaže Željko Petrović.

Taj “skromni, tihi” Zlatko Dalić sada je finalista Mundijala. A rusku avanturu je počeo pokazivanjem autoriteta – odstranio je iz tima Nikolu Kalinića, napadača Milana.

“Hrvatska je tako obezbijedila mir u svom kampu, ostali su svi koji su podređeni samo uspjehu reprezentacije”, naglasio je Željko Petrović.

Izgraditi autoritet u timu sa takvim asovima nije lako...

“Ta njegova skromnost i mirnoća se sjajno prenosi na reprezentaciju Hrvatske. Jednostavno, svojim osobinama je fantastično 'legao' ovom timu, ispunjenom zvijezdama iz najjačih klubova Evrope”, kaže Željko Petrović.

“On je bio najmanja 'zvijezda' u cijelom timu, a trebalo je stvoriti takav status da te takvi igrači slušaju. Možda je baš taj njegov korektan i nenametljiv pristup uticao da se izgradi zajedništvo koje Hrvatsku odvaja od većine drugih selekcija. I, naravno, imaju fantastične, vrhunske fudbalere. Bez ogromnog kvaliteta na terenu ne može da bude ni velikih rezultata”, ističe Saša Petrović.

Dalićeva Hrvatska je do finala došla odigravši jednu utakmicu više od Francuske, jer je dva meča eliminacione faze riješila u produžecima, a jedan penalima.

“Takvu želju i karakter odavno nisam vidio, ekipa koja je tri puta gubila u nokaut fazi, tri puta se vratila. To dovoljno govori i to se vjerovatno nikad nije dogodilo. Ovo što su uradili Hrvati, to je podvig koji se neće ponavljati uskoro - barem ne dok smo mi živi", zaključio je Željko Petrović.

Karakterna Hrvatska

Hrvatska kao autsajder ulazi u finale sa Francuskom, ali takva uloga odgovara "vatrenima".

"Francuzi su jači, ali u jednoj utakmici – sve je moguće. Upravo je to pokazala Hrvatska", ističe Saša Petrović.

"Francuzi su stabilan tim koji ne podliježe emocijama i zahtjevima da se igra atraktivno. Sve su podredili rezultatu i najviše su pokazali do sada, tako da su favoriti. Ali, ne bih otpisao ovakvu, karakternu Hrvatsku. Nosi ih naboj, nosi ih rezultat, pa oni su nadtrčali Engleze kada su svi mislili da više nemaju snage", kaže Željko Petrović.

