Engleska se nada tituli i poručuje: Fudbal se vraća kući

Engleska je u euforiji. Pobjedom protiv Kolumbije u osmini finala, Englezi su prvi put poslije osam godina izborili plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Ambicije navijača su porasle, pa se sada nadaju da će se Gordi Albion okititi titulom u Rusiji.

Navijači su euforiju preselili i na društvene mreže. Posljednjih dana mnogo je video i "meme" sadržaja kojima se veliča uspjeh Kejna i saigrača, a sve uz odgovarajuću muzičku podlogu benda "The Lightning Seeds".

Radi se o pjesmi "Three lions". Snimljena je 1996. kada je Engleska bila domaćin Evropskog prvenstva, a modifikovanu verziju doživjela je pred Mundijal 1998. godine u Francuskoj.

Engleska ima jednu titulu svjetskog prvaka. Bilo je to daleke 1966. godine kad su i bili domaćini.

Na izazov nijesu ostali imuni ni fudbaleri. I sadašnji i bivši.

