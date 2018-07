Englez uhapšen jer je oskrnavio spomenik najboljem fudbaleru Spartaka svih vremena

Jedan engleski navijač je uhapšen u Moskvi, jer je uhvaćen dok je sprejom ispisivao "England" na spomeniku koji se nalazi ispred stadiona Spartaka, na kome je sinoć Engleska igrala sa Kolumbijom.

Spomenik, koji je Englez "ukrasio", podignut je u čast Fjodora Čerenkova, najboljeg igrača u istoriji moskovskog Spartaka.

