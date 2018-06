Esam El Hadari - najstariji učesnik na mundijalima

Saudijska Arabija je upisala treću pobjedu na mundijalima, prvu od 1994. godine, a sva pažnja u duelu protiv Egipta bila je usmjerena ka golmanu "faraona" Esamu El Hadariju.

El Hadari je, naime, postao najstariji učesnik svjetskih prvenstava, i to na debiju, sa 45 godina i 161 danom.

4 - Essam El Hadary has become the 4th goalkeeper to save a penalty on his World Cup debut since 1966:



🇪🇬 El Hadary v Saudi Arabia in 2018



🇮🇸 Halldorsson v Argentina in 2018



🇺🇸 Meola v Czechoslovakia in 1990



🇵🇪 Quiroga v Scotland in 1978



