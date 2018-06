FIFA pokrenula postupak protiv Šaćirija i Džake zbog "dvoglavog orla"

Svjetska fudbalska federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Đerdana Šaćirija i Granita Džake zbog slavlja nakon golova koje su postigli protiv Srbije.

Oni su slavili tako što su rukama aludirali na dvoglavog orla, što bi moglo da se protumači kao politčka poruka.

Fifa has tonight opened disciplinary proceedings against Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri over their Albanian eagle goal celebrations.