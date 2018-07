Fudbal će se vratiti kući kada Engleska bude imala Luku Modrića

Poznati englerski trener Hari Rednap kazao je da zna kada će se "fudbal vratiti kući". Engleska je danima prije polufianla sa Hrvatskom pjevala i vjerovala da će se Zlatna boginja vratiti u postojbinu fudbala...ali...

"Prijatno sam iznenađen igrom naše selekcije koja je zasluženo došla do nivpa da se bori za bronzanu medalju. Čak sam se kod vodećeg gola u polufinalu ponadao da možemo i do finala, ali... E, onda je igrač koji odavno zaslužuje Zlatnu loptu uzeo konce igre. To nije mogao primijetiti svako, ali je Luka Modrić preuzeo kontrolu nad utakmicom u drugom poluvremenu i produžecima i poraz je bio neminovan", smatra Rednap.

"Fudbal će se sigurno vratiti kući, ali onoga dana kada Engleska bude imala vezistu kakav je Luka Modrić. Dok na sredini igrališta na budemo imali dirigenta takve klase ne možemo vratiti Zlatnu boginju. Ovako, pokazali smo, baš kao i Ruzsija da se možemo boriti za visoke pozicije ali ne i titule", zaključio je Rednap.

