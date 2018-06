Fudbaler iz hobija zaustavio Mesija: Još jedna priča o islandskom čudu

Island je juče napravio prvo veliko iznenađenje na Mundijalu u Rusiji, zaustavio Lea Mesija i Argentinu, odigrao 1:1 sa jednim od favorita za titulu.

Fudbaleri zemlje od svega 350 hiljada stanovnika još jednom su pokazali karakter i kvalitet.

Njihove fudbalske priče su često neobične – takva je i Birkira Sevarsona.

Ima 34 godine, odigrao je preko 70 utakmica za nacionalni tim, bio je i juče na terenu, jedan je od onih koji je blokirao Lea Mesija.

On je, međutim, fudbaler iz hobija – ima puno radno vrijeme u fabrici soli u industrijskoj zoni Rejkjavika.

“Normalno je za Islanđanina da radi u fabrici, normalnije je to nego da igra na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Normalno je da radimo i zarađujemo za život, a da poslije toga treniramo, ovo nije ništa novo za mene”, rekao je Sevarson.

On je cijelu karijeru proveo u domovini i u Norveškoj. Nije zaradio dovoljno da bi mogao da ode u prijevremenu penziju.

“Nikada nisam bio samo fudbaler, ali nije me to ni zanimalo. Profesionalni fudbaler je, po mom shvatanju, dobro plaćeno zanimanje za malo uloženog rada. To nije stvarni život”, ističe Sevarson, fudbaler Vikingura.

Skromnost je vrlina Islanđana i islandskih fudbalera. I upornost, i hrabrost, kao i disciplina... U tome je njihova fudbalska tajna.

“Mi nismo samo reprezentacija, mi smo grupa dobrih prijatelja. Znamo se cijelog života. Island je, znate, veoma mali. To je naša snaga, zajedno smo i u dobrim i lošim momentima. Nema ljubomore, zavisti... A toga ima dosta u fudbalu”.

Fudbalski uspjeh Islanda je, kaže, dokaz da je sve moguće...

“Mislim da smo to pokazali i da smo ostavili neku poruku. Island na Svjetskom prvenstvu – ko je mogao da pretpostavi da će se to dogoditi. Mi smo pokazali da se sve može i nadam se da smo inspirisali i neke druge da pokušaju da naprave isto”, zaključio je Sevarson.

Island će u drugom kolu grupe D igrati sa Nigerijom. Pobjedom u tom meču napravio bi ogroman korak ka osmini finala.

