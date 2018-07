Hrvatska i Engleska u Moskvi pišu istoriju

Engleska je dugo čekala na polufinale, čak 28 godina, i kada ga je najzad dočekala - potpuno je logično da euforično vjeruje da može i korak dalje.

Plasman u finale Mundijala u Rusiji je opsesija za Gordi Albion i englesku naciju, ali niko i ne sumnja da će Hrvatska, iako očigledno umorna, pronaći način da odgovori.

Hrvatska i Engleska sastaće se večeras od 20 sati u Moskvi sa željom da u glavnom gradu Rusije ostanu i do nedjelje. Jer, to bi značilo da idu u finale, a ne u duel za treće mjesto (subota u Sankt Peterburgu).

"U karijeri sam prošao mnogo toga, ali ovo što smo prethodnih dvadesetak dana uradili na Mundijalu je iskustvo koje se doživi samo jednom", rekao je selektor Engleske Garet Sautgejt.

Englezi su u grupi izgubili od Belgije i pali na drugo mjesto, potom su eliminisali Kolumbiju poslije penala. Upravo je taj meč sa "kafeterosima" napravio razliku, jer su "tri lava" prvi put na mundijalima prošli tako što su bolje od rivala izvodili udarce sa 11 metara.

Potom je uslijedio trijumf nad Šveđanima (2:0, golovi Harija Megvajera i Delea Alija), pa je duel sa "vatrenima" još jedna prilika da ova engleska generacija dokaže ogroman potencijal.

Foto: Reuters

"Igračima sam tokom priprema govorio samo jedno - da se ne plaše izazova i neuspjeha. u Rusiji smo te strahove prevazišli", jasan je Sautgejt.

Hrvatska odavno ima poštovanje Engleza.

"Poštovali smo svakog rivala do sada, od Tunisa na startu, pa sve do Švedske. Hrvatska je moćan tim, pokazao je to u svakom meču na Mundijalu, ali mislim da imamo snagu više. Vjerujem da ćemo igrati u finalu", istakao je defanzivac Engleske Kajl Voker.

Hrvati, s druge strane, imaju probleme pred polufinale. Protiv Danske u osmini finala, pa i Rusije u četvrtfinalu, bio je evidentan umor ključnih igrača, potom se povrijedio Šime Vrsaljko.

Ali, optimizam je ogroman:

"Kakve igrače imamo nije čudno da smo među četiri. Igrači su bili osporavani, pokazali su i dokazali kvalitet i ostaće upamćeni kao sjajna generacija", rekao je Dalić.

Luka Modrić će imati poseban motiv - ovo je za njega vjerovatno posljednje Svjetsko prvenstvo.

"Luka je kao klupski igrač napravio sve što je mogao, a sa reprezentacijom nije. Ovo mu je vjerovatno posljednje SP i drago mi je da je došao tako daleko da je kandidat za Zlatnu loptu", ističe Dalić.

Engleska je na Mundijalu postigla sedam golova iz prekida od ukupno 11.

Foto: Reuters

"Znamo odakle nam prijeti opasnost. Nije nam važno ko je ispred ili pored nas", naglasio je Dalić.

Engleske novinare je zanimalo kako država sa samo četiri miliona stanovnika ostvaruje takve uspjehe.

"Mi smo takva zemlja da je kod nas sve moguće. Nas je četiri miliona, isto toliko selektora, trenera i igrača. Sve je moguće u svakom pogledu", rekao je Dalić i dodao:

"Potrošili smo se, ali nema alibija. Sad smo tu da damo sve od sebe, nećemo da kažemo da smo umorni ili da smo se potrošili. Tek ćemo se potrošiti".

Hrvatska je samo jednom u istoriji igrala sa Engleskom na velikom takmičenju. Dogodilo se to na EP 2004. kada je u grupi poražena sa 4:2.

"Vatreni" su drugi put u istoriji u polufinalu (nakon SP 1998), a Engleska ukupno treći. Prije pomenute 1990. do kraja je išla i na Mundijalu 1966. kada je i bila prvak svijeta.

