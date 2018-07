Hrvatska ide na Rusiju: Subašić bolji od Šmajhela, Akinfejev počeo rusku fudbalsku revoluciju

Završen je nedjeljni fudbalski maraton! Hrvatska je identično kao i Rusija došla do četvrtfinala. Nakon 90 minuta i produžetaka u oba današnja duela rezultat je bio 1:1, a u penal ruletu uspješniji su bili Hrvati od Danaca a Rusi od Španaca.

U oba meča briljirali su golmani, pa je za igrača prve utakmice proglašen Igor Akinfejev a druge Kasper Šmajhel, koji je u 116. minutu odbranio penal Modriću i omogućio Dancima penal seriju.

A Danijel Subašić, golman Monaka i "vatrenih" tek je drugi golman u istoriji SP koji je u penal seriji odbranio tri šuta. Prije njega to je uspjelo Portugalcu Rikardu 2006. godine protiv Engleske.

Hrvatska i Rusija će igrati četvrtfinalnu utakmicu u Sočiju 7. jula.

Rakitić pogađa i Hrvatska je u četvrtfinalu

Subašić brani i Nikolaiu Jorgensenu i sve je u rukama Rakitića!

Pivariću brani Šmajhel i dalje 2:2

Subašić brani penal Šeneu

Modrić ima hrabrosti da opet šutira i ovoga puta pogađa za 2:2

Kron Deli je pogodio za 2:1

Kramarić pogađa 1:1

Kjer pogađa 1:0 za Dance

Brani i Šmajhel Badelju!

Eriksen je birao da šutira prvi ispred tribine svojih navijača - brani Subašić!

22:31 Igra se posljednji minut pred penal seriju

22:30 Napadi Hrvata u talasima, Šmajhel opet brani Modriću - šut sa 20-tak metara

22:28 Modrić koji je i dao pas za Rebića je preuizeo odgovornost, šutirao ui lijevu stranu ali Šmajhel je prihvatio loptu u zagrljaj

22:26 Rebić je predriblao Šmajhela, oborio ga strijelac gola Jorgensen. Penal za Hrvatsku

22:19 Pione Sisto, Danac rođen u Ugandi je psoljednja nada Danske, sada izlazi i Mandžukić a ulazi junak pobjede nad Islandom, Badelj. nema više izmjena

22:16 Startovao je drugi produžetak u nedjeljnom fudbalskom maratonu u Rusiji

22:13 Kraj prvog produžetka, i dalje je 1:1 u Nižnjem Novgorodu

22:11 Finiš prvog produžetka pripada Hrvatima, Šmajhel je izvadio pokušaj Kramarića i odbitak od Kjera

22:05 Selektor Hereide odgovara trećom izmjenom, umjesto Dilejnija na terenu je Kron Deli

22:04 Perišić više ne može, Kramarić je od 97. minuta na terenu

22:02 Dobar prodor Knudsena, ali samo korner za Dance

21:59 Danci su aktivnije krenuli u prvi produžetak

21:51 I duel osmine finala Hrvatska - Danska odlučiće produžeci.

Rakitić pa Jorgensen, ali šutevi u nadoknadi idu pored gola.

Milioni Rusa slave na ulicama istorijski uspjeh, pogledajte navijačku zonu u Moskvi.

21:44 Hrvati pritiskaju, ali se Danci žestoko i uspješno brane. Pivarić, Kovačić i Rebić su sve veća opasnost za Dance.

21:42 Hrvatska napada, ali bez rezultata. Perišić glavom preko gola iz teške pozicije. Hrvatska plete mrežu pred goom Šmajhela.

21:38 Posljednjih deset minuta, ako ne bude produžetaka igraće Pivarić. Ušao umjesto Strinića.

21:35 Hrvatska je agilnija od ulaska Kovačića, ali su par šuteva iz daljine bili bezopasni po Šmajhela.

21:29 Kovačić je na terenu umjesto Brozovića. Prva izmjena Hrvata, dok su Danci obavili dvije. U 66. minutu je ušao Nikolai Jorgensen umjesto Kornelijusa.

21:18 Na tribinama stadiona u Nižnjem Novgorodu je 40.851 gledalac, stadion prima 43.319.

21:14 Drugo poluvrijeme protiče bez izglednih prilika, ni jedna od ekipa u Nižnjem ne želi da napravi grešku.

21:03 Hrvati su imali prvi napad u drugom poluvremenu. danci su obavili prvu izmjenu. Umjesto Kristensena na terenu je Šene.

Gol Jorgensena u prvom minutu, a potom Marija mandžukića u 217 sekundi su najbrža dva gola dvije nekipe u istoriji svjetskih prvenstava. I na poluvremenu je 1:1.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je "zbornaji" plasman u četvrtfinale. On je u telefonsko pozivu selektoru Čerčesovu naglasio:

"U sportu je navjvažniji rezultat, a rezultat je objeda naše selekcije.Svaka čast na izabranoj taktici koja nam je donijela radost i želim ekipi puno uspjeha u sljedećoju igri".

20:42 Eriksen lukavim lobom pokušava sa 17 metara ali lopta pada na rogalj u 42. minutu.

20:39 Lovren je promašio glavom sa peterca nakon ubacivanja Luke Modrića u 39. minutu, bila je to sjajna šansa.

20:29 Šmajhel brani udarce Rakitiću i Brozoviću, Perišić nepricizan sa odbitka.

20:27 Brajtvajt je imao šanhsu, na asistenciju Eriksena, ali Subašić je uspio da mu "uđe" u šut u 27. minutu.

20:21 Mandžukić je tražio penal nakon povlačenja u kaznenom prostoru na isteku 19. minuta, Pitana je uz konsultacije odmahnuo rukom

20:17 Hrvati diktiraju ritam, jer se nakon golova igra na polovini Danaca. Šut Perišića iz slobodnog udarca sa 18 metara je do zida otišao u korner i to je bilo jedino uzbuđenje nakon 4. minuta.

20:05 Mandžukić je porvavnao 1:1 u Nižnjem Novgorodu.

20:01 Danci su poveli iz prvog napada, Matijas Jorgensen u 1. minutu.

20:00 Argentinski sudija Nestor Pitana je dao znak a početni udarac imaju Danci.

Rusija je eliminisala Španiju nakon penala i igraće u četvrtfinalu sa boljim iz večerašnjem meča Hrvatske i Danske.

Poznati su sastavi ze utakmicu u Nižnjem Novgorodu. Dalić s eodlučio mza sastav koji je pobijedio Argentinu, pa je otklonjena jedina dilema, Brozović ili Badelj

Akinfejev!!! Rusija je u četvrtfinalu. Odlična odbrana Aspasu!

18:40 Čerišev za 4:3

18:39 Serhio Ramos 3:3

18:39 Golovin siguran za 3:2

18:38 Akinfejev brani Kokeu 2:2

18:37 Ignaševič za 2:2

18:36 Pike je siguran, 2:1

18:36 Smolov za Ruse otvara seriju 1:1

18:34 Španija prva šutira. Inijesta siguran!

18:31 Penali će odlučiti pobjednika u kišnoj Moskvi! Nakon dva sata igre rezultat je 1:1.

18:25 Sudija Kajpers je na zahtjev španskih igrača tražio pomoćć VAR-a, ali su iz kontrolne sobe potvrdili da nema penala u 115. minutu, nakon gužve ispred gola Akinfejeva.

18:22 Španija je tokom prvog produžetka došla do cifre do 1.000 dodavanja. To je rekord svjetskih prvenstava. Tačnost u dodavanima "furije" je 90 odsto.

18:18 Rodrigo je izišao ispred Akinfejeba, ali je ruski golman odbranio prvu šansu rezervisti "furije" u 109. minutu. Prethodno je Rusija izišla preko Jerohina i otvorio se prostor za kontru.

18:13 Igraće se još 15 minuta drugog produžetka, rezultat je 1:1. Prvi produžetak protekao je u dodavanjima Španaca na polovini Rusije, ali bez prave šanse.

18:10 I Fernando Jero je obavio dopuštenu izmjenu u produžetku, pa će napadač Valensije Rodrigo u igru umjesto Asensia.

18:04 Aleksandar Jerohin je u igri umjesto Kuzjajeva, Čerčesov je obavio posljednju izmjenu - vezista umjesto veziste.

17:58 Počeo je prvi produžetak, bez izmjena. Oba selektora su obavila po tri izmjene ali će u produžecima imati mogućnost za još po jednu.

17:55 Lužnjiki je ispunjen do posljednjeg mjesta - 78.011 gledalaca. U loži stadiona su španski kralj Filip VI, predsjednik Fife Đani Infantino i premiejr Rusije Dmitri Medvedev.

17.50 Bitka za Moskvu trajaće još 30 minuta. Španija - Rusija 1:1, produžeci.

17.41 Konačno šansa za Španiju. Lijepa akcija, Aspas je grudima vratio do Inijeste, čiji je šut sa 17 metara odbranio Akinfejev.

17.40 Španija konstantno na polovini Rusije, svi ruski igrači iza lopte, ali nema šansi pred golom Akinfejeva.

17.35 Izmjena u Španiji - nevidljivi Dijego Kosta izlazi, umjesto njega Jago Aspas.

17.27 Španija nemoćna, "Marka" piše - ovakva igra ne sluti na dobro. Mnogo grešaka, pogrešnih pasova i bez šansi pred golom Rusije.

17.22 Artjom Dzjuba izlazi uz ovacije sa tribina. Smolov umjesto njega.

17.17 Rusija uvodi zvijezdu - Čerišev, igrač iz Primere, mijenja Samedova.

17.15 Prva opasnija akcija Španije poslije dugo vremena. Isko je bio u prodoru, ali je dobio korner,

17.00 Počelo je drugo poluvrijeme na Lužnjikiju.

16.47 Poluvrijeme, Rusija - Španija 1:1

16.39 Penal za Rusiju! Artjom Dzjuba je pogodio sa 11 metara za 1:1.

Dzjuba je tukao glavom, Pike je bio okrenut leđima, visoko je podigao ruku, lopta ga je pogodila, a Kujpers pokazao na bijelu tačku...

16.35 Opasan napad Rusije završen je udarcem Aleksandra Golovina sa ivice šesnaesterca - pored lijeve stative.

16.30 Španija je očito tehnički i organizaciono mnogo jača ekipa, ima 1:0, sve uslove za četvrtfinale, ali Rusi se neće predati.

16.20 Ipak je autogol Sergeja Ignaševiča, a ne gol Ramosa.

16.11 Vodi Španija od 11. minuta. Serhio Ramos je na leđima nosio Ignaševiča, i sa peterca ubacio loptu iz mrežu, nakon prekida.

16.05 Energičan početak ruskog tima, koji je najavio da "furiji" neće biti lako u Moskvi.

15.50 Sve je spremno za spektakl na Lužnjikiju, treći meč osmine finala.

14:46 Poznati su sastavi Španije i Rusije.

14:28 Navijači polako dolaze na stadion "Lužnjiki" u Moskvi, gdje se od 16 časova u osmini finala Svjetskog prvenstva u fudbalu sastaju Španija i Rusija.

Novinar "Vijesti" Danilo Mitrović prenosi vam dio atmosfere ispred stadiona.

13:53 Veliki Pele je pun riječi hvale za Kilijana Mbapea, koji je s dva gola i izborenim penalom bio apsolutno prvo ime u pobjedi "trikolora" protiv Argentine. Legendarni Brazilac sada više nije jedini tinejdžer koji je na jednoj utakmici nokaut faze Mundijala postigao dva gola.

Pele mu je poželio sreću na Mundijalu, ali naravno, ne i u eventualnom susretu sa Brazilom.

Congratulations, @KMbappe . 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against🇧🇷!

Pohvalama na račun svojeg saigrača pridružio se i Pol Pogba.

"On je neuporedivo talentovaniji igrač od mene. Vidite li vi šta on radi s 19 godina? Ne, ja nikad nisam bio tako dobar. Tako je brz, okretan... Ja se uopšte s njim ne mogu uporediti", rekao je Pogba.

12:44 Bivši reprezentativac Portugala golman Rikardo, na današnji dan na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. odbranio je tri penala igračima Engleske. Nakon regularnog dijela i produžetka meč četvrtfinala između Engleske i Portugala završen je bez golova.

Zahvaljujući Rikardu Portugal se plasirao u polufinale, gdje je zaustavljen od Francuske.

Da li je danas vrijeme da penal ruleti odluče pobjednike duela Španija - Rusija i Hrvatska - Danska?

On this day in 2006, #POR goalkeeper Ricardo became the first to save three penalties in a #WorldCup shoot-out as they beat #ENG in the quarter-finals.

Will today bring our first taste of penalty drama?



Will today bring our first taste of penalty drama?



Get your latest dose of stats and more right here:https://t.co/asVL7g8f3c pic.twitter.com/IjMxFl0qlb